СМИ: Турция передала Украине противодроновые системы ПВО Korkut
В 2026 г. Турция передала Украине несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Korkut ближнего радиуса действия, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники.
«Конечно, были некоторые проблемы, но ничего такого, что нельзя было бы решить с помощью небольших корректировок», – отметил источник.
Системы ПВО Korkut производятся компанией Aselsan. Для уничтожения воздушных целей, таких как крылатые ракеты и беспилотники, система использует зенитное оружие. Korkut состоит из трех боевых машин и одной машины управления и контроля.
Источники Middle East Eye отказались сообщить, сколько систем было задействовано на поле боя, но добавили, что Киев заинтересован в закупке дополнительных систем ПВО.
17 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18 сентября Евросоюз направит Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет, в том числе американских систем Patriot. Она сообщила, что с начала 2026 г. ЕС мобилизовал почти 15 млрд евро помощи Украине, и добавила, что европейские страны продолжат финансирование Киева.
4 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия направит Украине 1 млрд евро на военные расходы, а еще 350 млн евро пойдет на восстановление энергетической инфраструктуры. Также было объявлено о заключении с украинской стороной соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников, в том числе дронов-перехватчиков.