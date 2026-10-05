СМИ: Турция передала Украине противодроновые системы ПВО Korkut

17 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18 сентября Евросоюз направит Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет, в том числе американских систем Patriot. Она сообщила, что с начала 2026 г. ЕС мобилизовал почти 15 млрд евро помощи Украине, и добавила, что европейские страны продолжат финансирование Киева.