Путин отметил роль учителей в воспитании силы духа бойцов спецоперации
Президент России Владимир Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа участников спецоперации. Об этом глава государства заявил во время вручения наград учителям.
По словам Путина, учителя и наставники помогают детям и подросткам вырасти достойными людьми и обрести прочную ценностную опору. Президент подчеркнул значение педагогов не только в передаче знаний, но и в формировании личности и жизненных ориентиров учеников.
5 октября Путин встретился с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема». На встрече президент поблагодарил всех российских учителей за мудрость, талант, терпение, верность профессии и любовь к детям. Он также заявил, что государство продолжит создавать условия для профессионального развития педагогов.
В поздравлении с Днем учителя президент назвал работу педагога «благородной, ответственной миссией» и отметил, что советы и поддержка учителей служат ученикам опорой и во взрослой жизни.