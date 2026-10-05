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Путин отметил роль учителей в воспитании силы духа бойцов спецоперации

Анна Виноградова

Президент России Владимир Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа участников спецоперации. Об этом глава государства заявил во время вручения наград учителям.

По словам Путина, учителя и наставники помогают детям и подросткам вырасти достойными людьми и обрести прочную ценностную опору. Президент подчеркнул значение педагогов не только в передаче знаний, но и в формировании личности и жизненных ориентиров учеников.

5 октября Путин встретился с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема». На встрече президент поблагодарил всех российских учителей за мудрость, талант, терпение, верность профессии и любовь к детям. Он также заявил, что государство продолжит создавать условия для профессионального развития педагогов.

В поздравлении с Днем учителя президент назвал работу педагога «благородной, ответственной миссией» и отметил, что советы и поддержка учителей служат ученикам опорой и во взрослой жизни.

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