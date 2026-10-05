Путин поздравил Рязань с открытием филиала НЦ «Россия»

В марте Путин дал старт строительству здания Национального центра «Россия» в Москве. Открытие запланировано на 4 ноября 2029 г. Центр будет расположен на территории бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. В здании будут оборудованы выставочные площади, концертный зал, пресс-центры, а также общественные зоны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в центре «Россия» будут показаны все достижения экономики, общества и социальной сферы России.