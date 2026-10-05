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Путин поздравил Рязань с открытием филиала НЦ «Россия»

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с открытием филиала Национального центра «Россия». Об этом говорится в телеграмме российского лидера, размещенной на сайте Кремля.

«Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области. Поздравляю участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим важным, праздничным событием», – сказал он.

Путин добавил, что в области реализуются инициативы в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры и др., а также уделяется внимание сохранению народных промыслов и фольклора и развитию патриотического воспитания молодежи. Также президент выразил уверенность в том, что центр станет настоящей точкой притяжения для жителей и гостей региона.

В марте Путин дал старт строительству здания Национального центра «Россия» в Москве. Открытие запланировано на 4 ноября 2029 г. Центр будет расположен на территории бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. В здании будут оборудованы выставочные площади, концертный зал, пресс-центры, а также общественные зоны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в центре «Россия» будут показаны все достижения экономики, общества и социальной сферы России.

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