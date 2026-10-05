В ЕК предупредили об очень тяжелой зиме в Европе

По ее словам, несмотря на решение стран G7 принять меры для стабилизации энергетического рынка, ситуация с ценами зимой останется сложной. «Мы приближаемся к очень тяжелой зиме с точки зрения предприятий, это в более широком контексте», – сказала Иконен.