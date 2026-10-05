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Главная / Политика /

В ЕК предупредили об очень тяжелой зиме в Европе

Татьяна Мозолевская

Предстоящая зима будет «очень тяжелой» для Евросоюза с точки зрения цен на энергоносители. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен.

По ее словам, несмотря на решение стран G7 принять меры для стабилизации энергетического рынка, ситуация с ценами зимой останется сложной. «Мы приближаемся к очень тяжелой зиме с точки зрения предприятий, это в более широком контексте», – сказала Иконен.

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что страны «большой семерки» (G7) высвободят до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в течение ближайших четырех месяцев для снижения цен на нефтепродукты, прежде всего на дизельное топливо.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

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