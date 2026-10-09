Медведев: Мерца в трудную минуту не поддержит никто

«Мерц <…> возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает "Войну до последнего украинца". Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», – сказано в сообщении.