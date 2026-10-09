Медведев: Мерца в трудную минуту не поддержит никто
Никто не поддержит канцлера Германии Фридриха Мерца в трудную минуту, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х. Так он прокомментировал недовольство Мерца визитом бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию.
«Мерц <…> возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает "Войну до последнего украинца". Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», – сказано в сообщении.
7 октября президент России Владимир Путин пригласил Шредера на празднование 74-летия. Российский лидер из сообщений СМИ узнал о том, что Шредер прибыл в Москву по делам компании «Глобус».
9 сентября агентство Reuters сообщило, что Мерц был возмущен визитом Шредера. Собеседник агентства сообщил, что Мерц посчитал участие бывшего канцлера в мероприятии недопустимым.