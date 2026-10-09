Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ALRS19,4+2,37%CNY Бирж.12,681+0,02%IMOEX2 374,64+2,69%RTSI881,06+3,31%RGBI110,8+0,12%RGBITR762,37+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев: Мерца в трудную минуту не поддержит никто

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Никто не поддержит канцлера Германии Фридриха Мерца в трудную минуту, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х. Так он прокомментировал недовольство Мерца визитом бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию.  

«Мерц <…> возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает "Войну до последнего украинца". Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», – сказано в сообщении.

7 октября президент России Владимир Путин пригласил Шредера на празднование 74-летия. Российский лидер из сообщений СМИ узнал о том, что Шредер прибыл в Москву по делам компании «Глобус».

9 сентября агентство Reuters сообщило, что Мерц был возмущен визитом Шредера. Собеседник агентства сообщил, что Мерц посчитал участие бывшего канцлера в мероприятии недопустимым.   

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте