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Reuters: несколько человек пострадали в результате взрыва в аэропорту Эр-Рияда

Анна Суслова

Несколько человек пострадали в результате взрыва в международном аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух очевидцев и два источника.

Так, один из очевидцев сообщил агентству, что видел взрыв, «а затем – людей, лежащих ранеными внутри аэропорта». На месте работали более 10 бригад скорой помощи.

По данным издания, рейсы самолетов, следующих в Эр-Рияд, были отменены или перенаправлены.

По информации Reuters, ранее авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways отменили несколько вылетов в Саудовскую Аравию из-за эскалации конфликта в регионе. Некоторые рейсы должны были оставаться отмененными до понедельника.

5 октября Координационный центр гуманитарных операций, находящийся под контролем хуситов движения «Ансар Аллах», предупредил, что воздушное пространство Саудовской Аравии «станет театром военных действий», а авиакомпаниям следует избегать рейсов в страну. Заявление прозвучало на фоне сообщения председателя руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими о начале военной операции «Рассвет Йемена» против хуситов.

6 октября представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что хуситы нанесли удар по международному аэропорту короля Халида в Эр-Рияде. По его словам, цель была поражена, а воздушное пространство страны нарушено. В результате атаки один человек погиб.

8 октября представители хуситов снова заявили об ударе по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

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