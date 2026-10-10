КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе
Нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке пройти по несогласованному маршруту в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«На перевозившем сырую нефть танкере при попытке покинуть Ормузский пролив по несогласованному маршруту произошел мощный взрыв в результате столкновения с морской миной», – говорится в заявлении.
По данным КСИР, танкер двигался по проливу с отключенной навигационной системой. После взрыва на судне начался пожар, который, как утверждается, виден с южного побережья Ирана.
14 сентября КСИР уже сообщал о похожем инциденте в Ормузском проливе. Тогда супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту. В КСИР заявляли, что ранее предупреждали об опасности движения по этому направлению.
8 октября Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что за последние месяцы американские военные оказали содействие в транспортировке более 1,25 млрд баррелей нефти от партнеров США в странах Персидского залива через Ормузский пролив.