КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

14 сентября КСИР уже сообщал о похожем инциденте в Ормузском проливе. Тогда супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту. В КСИР заявляли, что ранее предупреждали об опасности движения по этому направлению.