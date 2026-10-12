Медведев рассказал о способности России создавать уникальное оружие

18 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российский ОПК включает более 5000 организаций, в которых работают свыше 3,5 млн человек. С начала спецоперации выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды, выросли более чем в 22 раза, а поставки радиолокационных станций увеличились почти в пять раз. Он отметил, что России необходимо и дальше развивать ОПК для противостояния современным угрозам.