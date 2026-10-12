Медведев рассказал о способности России создавать уникальное оружие
Наука и промышленность в России позволяют создавать вооружения, которым нет аналогов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Мах.
«Мы продолжаем нашу работу совместную по совершенствованию перспективных образцов вооружений, в том числе управляемых реактивных снарядов, дальнобойных, артиллерийских и барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия БПЛА и защиты объектов», – сказал он.
Медведев добавил, что результаты испытаний показывают, что Россия может создавать уникальное вооружение, которому нет аналогов в мире.
18 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российский ОПК включает более 5000 организаций, в которых работают свыше 3,5 млн человек. С начала спецоперации выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды, выросли более чем в 22 раза, а поставки радиолокационных станций увеличились почти в пять раз. Он отметил, что России необходимо и дальше развивать ОПК для противостояния современным угрозам.
6 октября в Минобороны РФ сообщили, что в ВС РФ в сентябре поступило более 10 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, средства противовоздушной обороны, бронеавтомобили и др.