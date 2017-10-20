Кипр привлекает все больше покупателей недвижимости

Национальный состав покупателей недвижимости на кипрском рынке в последние годы изменился, говорят риэлторы PhotoXpress

Для инвесторов, вкладывающих средства в недвижимость, оптимистичные настроения сегодня редкость. В мировом масштабе, вероятно, наступил период вялого роста и низкой доходности. Но места, где у рынка недвижимости есть хорошие перспективы, еще остались.

Одно из таких мест – Кипр. По легенде, именно здесь родилась богиня любви и красоты Афродита: она вышла из морской пены (aphros по-гречески – «пена») недалеко от южного побережья острова и в гигантской раковине доплыла до берега в районе скалы Петра-ту-Ромиу. От этого места, также известного как «Камень Афродиты», сегодня меньше часа езды до базы британских ВВС «Акротири». Примерно в получасе езды в другую сторону находится Пафос – город, на протяжении десятилетий пользовавшийся популярностью у британцев, желающих после выхода на пенсию жить на солнце.

Однако национальный состав покупателей недвижимости на местном рынке в последние годы изменился, говорят риэлторы. По большей части это связано с ослаблением фунта по отношению к евро, особенно после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. «В курортных комплексах, таких как Aphrodite Hills, на пике продаж в 2008 г. британцы составляли до 60% покупателей. В прошлом году их не было вовсе», – рассказывает Александрос Мулас, содиректор группы агентств недвижимости Savills.

Впрочем, агентов это не беспокоит. Наоборот: ряд правительственных инициатив, предпринятых после финансового кризиса в 2013 г., привлек на остров покупателей недвижимости из других стран. Налог на прирост капитала и гербовый сбор были урезаны до конца прошлого года, а снижение НДС на новые жилые помещения с 19 до 5% действует до сих пор.

Продажи взлетели. По данным Savills, количество сделок на Кипре в период с 2015 по 2016 г. выросло на 33%, а в первом полугодии 2017 г. – на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Но не всех покупателей привлекают именно налоговые льготы.

«Большая часть покупателей сейчас – из России и стран СНГ, с Ближнего Востока и из Азии. Эти три рынка заняли место традиционных покупателей недвижимости на Кипре. Все эти покупатели хотят получить право на гражданство или участие в программе “золотых виз” в обмен на инвестиции в экономику», – говорит Мулас.

Сейчас граждане стран, не входящих в ЕС, могут получить гражданство Кипра, купив недвижимость на сумму более 2 млн евро. Для участия в программе «золотых виз» сумма инвестиций в недвижимость должна быть не менее 300 000 евро.

Эти покупатели, большинство которых селятся в Лимассоле на южном побережье острова, – люди обеспеченные. Обычная цена площади в новостройке в Лимассоле – 8000–9000 евро за 1 кв. м. Но в элитных жилых комплексах на береговой линии, таких как строящаяся башня One Limassol, стоимость 1 кв. м находится в пределах от 11 500 до 24 000 евро.

По данным Savills, 70% апартаментов в One Limassol уже распродано. Большинство покупателей – представители 13 разных национальностей, желающие получить гражданство Кипра.

«Мы получаем запросы из России, Китая, Индии, Великобритании, с Ближнего Востока и из других стран, – перечисляет содиректор нового жилого комплекса Limassol Del Mar Михалис Завос. – Сейчас среди наших покупателей 27% из России, 25% из стран Ближнего Востока, 15% из Китая, 10% – местные жители».

За пределами Лимассола цены на жилье в целом значительно ниже, указывает Мулас. Особенно доступной выглядит Ларнака. «Рынок жилья в Ларнаке – наименее развитый на Кипре. Город находится в 10 минутах езды от аэропорта и близко к Никосии (столице острова), поэтому недвижимость в нем может представлять интерес для местных жителей», – говорит Мулас. По его данным, хорошее жилье в Ларнаке обойдется в среднем в 3500 евро за 1 кв. м.

Многие инвесторы, вкладывающие средства в недвижимость, рассчитывали, что объединение Кипра (с 1970-х гг. остров разделен на турецкую и греческую части) подстегнет рост количества туристов и цен на недвижимость. Однако эти надежды не сбылись: стороны не смогли найти общий язык, и переговоры об объединении острова в июле закончились провалом. По данным Кипрского совета по туризму, турпоток на остров в 2015–2016 гг. год за годом бил рекорды, очередной рекорд ожидается в 2017 г. Может неспособность политиков договориться вызвать затишье на рынке недвижимости и отрицательно повлиять на доходы?

«Мы не рассматриваем это как фактор, влияющий на ситуацию. Это могло бы оказать позитивное воздействие, если бы процесс завершился успешно. Но все развивается так же, как было долгие годы до этого», – говорит Мулас.

Какую недвижимость на Кипре предпочитают иностранцы

Перевела Надежда Беличенко