Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: В Москве меняется лидер

Северо-Восточную хорду могут построить за счет бюджета Москвы

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О том, что Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета, «Ведомостям» рассказали три чиновника мэрии. Об этом знают и два консультанта, работающих с городскими властями. В таком случае проезд по трассе может быть бесплатным.

С большой долей вероятности Москва выберет именно этот вариант: строительство ускорится, а собирать плату будет непросто – на протяжении хорды множество дополнительных дорог, объясняет один из московских чиновников. Подготовить территорию для стройки трудно и эти риски «концессионеры вполне обоснованно не хотят брать на себя», называет еще одну причину близкий к мэрии человек: «Москва тоже не уверена, что сможет это сделать без общественного шума».

Северо-Восточная хорда – один из самых масштабных дорожных проектов Москвы. Трасса протяженностью около 35 км пройдет от платной дороги Москва – Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с Косинским шоссе. Она соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Ранее власти оценивали инвестиции в ее строительство в 188 млрд руб.

Часть хорды уже введена в эксплуатацию. В феврале заммэра Марат Хуснуллин сообщал, что завершить строительство планируется в 2018 г., кроме двух участков протяженностью 11 км – от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе. Именно эти участки, которые пройдут вдоль Малого кольца МЖД, в том числе через парк «Лосиный Остров», планировалось отдать в концессию. Заключить соглашение с частным инвестором московские власти собирались до конца 2015 г.

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