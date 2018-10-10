Долгострой на юго-западе Москвы обойдется в 10 млрд рублей

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Бизнес-центр «Зенит» – один из самых известных долгостроев столицы Евгений Разумный / Ведомости

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) объявила торги на достройку известного долгостроя на юго-западе Москвы — бизнес-центра «Зенит». Начальная цена — 9,94 млрд руб. «Реконструкция комплекса «Зенит» начнется в самое ближайшее время. До конца этого года будут демонтированы некоторые старые конструкции, окончание работ запланировано на 2022 г.», — сообщил представитель РАНХиГС.

Бизнес-центр «Зенит» – один из самых известных долгостроев столицы. Решение о его строительстве принималось еще в 1989 г., когда ректором академии был Абел Аганбегян. Был разработан масштабный бизнес-план проекта: в 20-этажном здании площадью свыше 100 000 кв. м должны были появиться пятизвездочная гостиница, офисы (примерно 35 000 кв. м), международная бизнес-школа, конференц-зал, торговая галерея, спортивный зал, ресторан и подземная парковка на 400 машин.