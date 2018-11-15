Почему жизнь даже в самом демократичном поселке не может быть дешевой

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Елена Никитина / Ведомости

Помимо обычной «квартплаты», жители тратятся на уход за придомовыми участками и отчисляют деньги на содержание поселка. Также требуется дополнительное оборудование для дома или квартиры, которое, в свою очередь, надо обслуживать и ремонтировать.

Котел, вода, вентиляция

Нашпиговать дом можно самым разнообразным оборудованием – все зависит от фантазии хозяина, но есть такое, без которого прожить за городом просто невозможно. Прежде всего – газовый котел. Цена качественного котла хорошей фирмы (с бойлером, монтажом, пуско-наладкой), мощности которого хватит на то, чтобы как следует протапливать дом и нагревать воду, – от 100 000 руб. Техническое обслуживание котла стоит в среднем 8000–12 000 руб. в год. Заключать такие соглашения граждан обязали власти (постановление правительства № 410 от 14.05.2013), так как газовое оборудование – предмет повышенной опасности, за ним нужен профессиональный пригляд. По словам Игоря Полуэктова, бизнес-директора компании Optiland, многие застройщики облегчают жизнь своим клиентам: «Например, в наших поселках газовый котел включен в стоимость изначально».

«В моем случае было так: нам котлы установил сам застройщик, – рассказывает Софья, жительница подмосковного малоэтажного поселка (15 км от Москвы по ярославскому направлению. На 50 га есть как коттеджи и дуплексы по канадской технологии, так и малоэтажные, 2–3 этажа, дома с квартирами). – Но компания сэкономила, котел прослужил всего четыре года. Пришлось покупать новый, на класс выше. Он потребовал ремонта лет через восемь, пришлось даже менять прохудившийся бойлер. Совокупно ремонты обошлись в 50 000–60 000 руб. Сейчас думаем о новом котле. Думаем с тоской, но рано или поздно придется его покупать».

Важный элемент жизнеобеспечения – водоочистная система. «В загородном жилье рекомендуется ее устанавливать, так как качество воды в Подмосковье бывает далеким от идеала, а с такой системой воду можно пить без фильтрации и кипячения», – комментирует директор загородного департамента «Инком-недвижимости» Антон Архипов.

Водоочистные системы, как правило, ставят сами жители. В некоторых поселках централизованно фильтруют воду еще на водозаборном узле, но это не мешает жителям по собственному желанию ставить в домах дополнительные системы водоочистки (от 40 000 до 160 000 руб.).