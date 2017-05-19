Москва к июню составит список площадок для строительства жилья взамен пятиэтажек

В мэрии Москвы уже идет предварительная работа по подбору стартовых площадок для строительства нового жилья по программе реновации. Рассматривается около 300 таких площадок под общую площадь 400 млн кв. м, заявил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Осенью уже готовы начать строительство после подведения итогов голосования», - цитирует его ТАСС.

Список площадок для переселения будет сформирован в июне, передает агентство «Москва». «Мы не планируем покупать у девелоперов. Есть порядка 20-25 площадок, которые находятся рядом с программой реновации, где мы ведем предварительные переговоры, если жители проголосуют и нам понадобится эта площадка, мы можем договориться об обмене ее на другую площадку, обмен с девелоперами возможен. Все программы переселения - за счет бюджета. Окончательный список площадок у нас появится к концу июня», - сказал заммэра.

По данным источников «Ведомостей», мэрия предварительно подобрала около 260 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации, где можно построить около 4,5 млн кв. м. 230 выбранных площадок принадлежат городу, еще 30 – застройщикам, уточнил один из источников: город ведет с ними переговоры о мене на другие участки. Переговоры ведутся с крупными застройщиками – «Пионером», группами ПСН и ПИК, ФСК «Лидер», знает консультант рынка недвижимости. Представители компаний это отрицают; представитель ФСК «Лидер» заявил, что официальных предложений от города компании не поступало.