Второе чтение законопроекта о реновации снова перенесено на начало июня

О том, что Госдума снова перенесла второе чтение законопроекта о реновации жилья в Москве, журналистам сообщил первый зампред нижней палаты Иван Мельников, передает «Интерфакс».

«Второе чтение этого законопроекта будет проводиться 9 июня», — сказал Мельников.

Он также подтвердил, что парламентские слушания по законопроекту состоятся 6 июня.

Ранее Госдума приняла решение о том, что второе чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы состоится 5 июля, парламентские слушания в Госдуме пройдут 20 июня.

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят в первом чтении в середине апреля. 3 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта во втором чтении. С ним согласился мэр Москвы Сергей Собянин.