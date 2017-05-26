Москалькова считает преждевременным голосование москвичей по программе реновации

Голосование за включение домов в программу реновации столичного жилья не следует проводить до принятия федерального закона, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее», – говорится в заявлении Москальковой, опубликованном на сайте омбудсмена.

Для того чтобы выбор москвичей был обдуманным и взвешенным, необходимо представлять условия, на которых будет происходить расселение домов, в том числе то, какое жилье можно получить взамен занимаемого, имеются ли альтернативные варианты, какие существуют правовые гарантии, а также будет ли у них возможность защиты своих прав в органах правосудия. «Однако решение потенциальные переселенцы должны принять уже сейчас: в соответствии с постановлением правительства Москвы от 2 мая 2017 г. № 245-ПП голосование для последующего включения многоквартирных домов в программу реновации проводится в период с 15 мая по 15 июня», – напомнила она.