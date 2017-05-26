Заммэра назвал районы для переселения по реновации в Москве

Заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин назвал столичные районы, в которых готовы квартиры для переселения в рамках реновации жилого фонда, передает «РИА Новости».

Часть этих квартир находится в ведении департамента городского имущества, часть - около 3600 квартир общей площадью 202 000 кв. м — на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства» (УГС), отметил он.

«Квартиры, принадлежащие УГС, расположены в жилых комплексах на территории семи административных округов Москвы — Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Южного, Восточного, Западного и Центрального», — сказал Хуснуллин.

По его словам, к переселению дома расположены, например, на Базовской улице, на Дмитровском шоссе, в Некрасовке, на Нижней Первомайской, Чертановской, Амурской, Нижегородской, Нижней Первомайской улицах, в Заревом проезде.