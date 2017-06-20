Экологи просят Матвиенко отклонить закон о сносе жилья

Ведущие экологические организации России, в том числе Всемирный фонд дикой природы (WWF) и «Гринпис России», обратились к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект о реновации в Москве.

«В результате осуществления программы реновации столица, по экспертным данным, может лишиться не менее 27 млн кв. м зеленых насаждений, что в границах старой Москвы составит около 7% площадей, покрытых древесной растительностью. В ряде столичных районов этот показатель может превысить 50%. Учитывая природные особенности региона, это абсолютно недопустимые потери», — говорится в тексте обращения, размещенного на сайте «Гринпис России».

Письмо подписано в том числе исполнительным директором WWF Петром Горбуненко, исполнительным директором «Гринпис России» Сергеем Цыпленковым, генеральным директором Центра охраны дикой природы Алексеем Зименко.

По мнению экологов, будут уничтожены 40-60-летние деревья, которые обеспечивают столицу воздухом и тенью, «выполняя экосистемные функции по поддержанию благоприятной окружающей среды, право на которую гарантировано Конституцией РФ».

Экологи обращают внимание на то, что в последние два десятилетия площадь озелененных территорий сократилась почти на 7 млн кв. м. Программа реновации не учитывает необходимость сохранения озелененных территорий и их расширения, но предполагает сверхплотную жилищную застройку. Обещание же властей Москвы сажать взамен вырубленных деревьев новые - не равноценная замена, потому что саженцы, даже в случае если они приживутся, смогут вырасти во взрослые деревья только через несколько десятилетий.

«Законодатели полностью проигнорировали исключительную ценность для горожан сложившихся экологических комплексов», - говорится в сообщении.

Экологи просят Матвиенко отклонить законопроект о реновации «как не соответствующий требованиям федерального законодательства в области охраны окружающей среды, интересам жителей Москвы и Подмосковья и несущий в себе угрозу национальной безопасности России».

Ранее экологи критиковали документ в обращении на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В свою очередь департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщал, что экологическая стратегия Москвы до 2030 г. будет доработана в связи с принятием программы реновации.

В частности, рабочей группе рекомендовано учесть вклад программы реновации в достижение целевых показателей стратегии, максимально возможную переработку и вторичное использование строительных отходов при сносе домов, применение при сносе старых и строительстве новых домов решений, обеспечивающих максимальное пыле- и шумоподавление, а также максимальное сохранение зеленых насаждений в зоне действия программы реновации. Кроме того, экспертам рекомендовано учесть применение альтернативных способов озеленения городских территорий (кровельное, стилобатное, вертикальное) и альтернативных источников энергии.

Также ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал «Интерфаксу», что общий объем отходов при демонтаже домов по программе реновации, по предварительным оценкам, может составить 52,8 млн т.