В новых жилых кварталах Москвы обещают не устанавливать заборы и шлагбаумы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что в новых жилых кварталах, которые появятся в результате реновации, не будут массово устанавливать заборы и шлагбаумы.

«Есть четкая позиция мэра города Сергея Собянина, которую мы полностью разделяем: отказаться от заборов и создать безбарьерную среду с грамотно организованными кварталами», – приводит «Интерфакс» слова Кузнецова.

Он подчеркнул, что в кварталах появятся благоустроенные зоны отдыха - скверы, бульвары, площадки отдыха.

«Четкое разграничение публичных и приватных пространств будет одним из основных принципов московских нормативов проектирования жилых районов. Это позволит организовать более рациональную планировку внутриквартальных территорий, что позволит создать упорядоченные проезды, паркинги и избежать хаотичной парковки во дворах», – добавил главный архитектор.

Такое разделение частного и общественного пространства позволяет организовать место так, что «человек общается с городом не только как с пространством, в котором он живет, но и как с общностью, которой он принадлежит», добавил Кузнецов.