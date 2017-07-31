«Москапстрой» станет техзаказчиком программы реновации в Москве

Бывший крупнейший техзаказчик строительства в столице – ОАО «Москапстрой», которое правительство Москвы собирается выкупить у АФК «Система» и других совладельцев, примет участие в программе реновации столичного жилья в качестве техзаказчика. Об этом журналистам в понедельник сообщил руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев, передает «РИА Новости».

«У "Москапстроя" большой потенциал в части строительства в условиях плотной городской застройки», – сказал Бочкарев, добавив, что в числе прочего компания будет участвовать в программе реновации, преимущественно как техзаказчик. Он также отметил, что у компании накоплен огромный опыт и база знаний, которые сейчас, когда компания является коммерческой, могут быть утеряны, тогда как городу они могут очень пригодиться.

При мэре Юрии Лужкове организация, в которую входило более 25 дочерних предприятий, являлась крупнейшим техническим заказчиком городского стройкомплекса и специализировалась на возведении жилой и коммерческой недвижимости, инженерных коммуникаций, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. На тот момент «Москапстрой» курировал до 60% московских строек, занимаясь организацией всего процесса – от выбора площадки до передачи объекта на баланс конечного заказчика.

В июле Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АО «Мосинжпроект» (принадлежит правительству Москвы) о покупке 98% «Москапстроя». 30,43% «Москапстроя» – у АФК «Система», около 30% – у его гендиректора Марины Мамонтовой, 18,37% – у члена совета директоров Леонида Моносова («СПАРК-Интерфакс»).