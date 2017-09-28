Собянин рассказал о найденном на Таганке кладе XVII века

В ходе работ по благоустройству в районе Таганки нашли клад с монетами XVII в., сообщил «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин и выложил фотографию находки. По его словам, археологи нашли клад на Нижней Радищевской улице. Это 41 монета первой половины XVII в. «Говорят, этих денег тогда хватило бы на серьезную покупку», - добавил чиновник.

Мэрия Москвы уже не в первый раз рассказывает о кладах, которые находят благодаря различным программам по благоустройству. Так, в ходе работ по программе «Моя улица» на Пречистенке в мае нашли серебряные монеты времен Ивана Грозного, спрятанные в костяной шахматной фигуре слона. Из 10 спрятанных монет одна была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском. На одну такую копейку можно было купить гуся, отмечал Mos.ru и выражал надежду, что где-то еще лежат другие фигурки того же набора, в которых тоже могут быть спрятаны монеты.

Всего за два года ремонтных работ в центре Москвы было найдено более 10 000 уникальных артефактов. С 15 августа по 5 сентября самые интересные из них были выставлены в Музее Москвы на экспозиции «Тайны московских подземелий».