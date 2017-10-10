Парк «Зарядье» за месяц посетило более миллиона человек

За месяц парк «Зарядье» в Москве посетило более 1 млн человек, рассказал директор учреждения Павел Трехлеб.

«Могу с уверенностью сказать, что в минувшие выходные в «Зарядье» уже прошел миллионный посетитель... В первое время после открытия число гостей доходило до 100 000 в день», – сказал он порталу мэрии mos.ru.

По его словам, очереди на входе были только в первые дни после открытия, сейчас их нет: в будни парк посещают от 10 000 до 30 000 человек.

9 сентября в Москве открыли парк «Зарядье» – новый главный парк столицы. На его строительство ушло 2,5 года и 14 млрд руб.