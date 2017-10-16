Парк наук появится на месте гаражей в Сколково

Парк наук построят в Сколково на месте гаражных кооперативов. Об этом рассказали в Москомархитектуры. Тематический парк будет выполнять образовательную функцию, уточнили в комитете.

«Главная набережная у Гиперкуба будет в виде ступеней из искусственного гранита или архитектурного бетона с деревянными сиденьями, доходящими до кромки воды», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он также заявил, что на набережной, которая будет построена вдоль дамбы, будут прогулочная и велосипедная дорожки. В западной части пруда оборудуют танцевальную площадку, а в южной - игровые спортивные зоны с уличными тренажерами. Кроме того, запланировано построить пирсы для рыбалки.