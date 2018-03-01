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Москва назвала число запущенных в строительство квартир для переселенцев

В этом году в Москве начнется строительство 60 000-70 000 квартир для переселения в рамках программы реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы в проектирование и строительство в этом году запускаем еще порядка 2 млн кв. м. Это, грубо говоря, порядка 60 000-70 000 квартир», — сказал Хуснуллин (цитата по «Вести FM»).

Ранее Хуснуллин заявил, что около 30 домов для переселенцев по реновации планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

«Это дома, строившееся по другим программам, однако сейчас они адаптируются под повышенные стандарты качества и благоустройства программы реновации. В эти 30 новых домов переедут жители почти 60 старых пятиэтажек», — добавил руководитель стройкомплекса.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации