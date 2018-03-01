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Недвижимость
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Москва назвала число запущенных в строительство квартир для переселенцев

Ведомости
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В этом году в Москве начнется строительство 60 000-70 000 квартир для переселения в рамках программы реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы в проектирование и строительство в этом году запускаем еще порядка 2 млн кв. м. Это, грубо говоря, порядка 60 000-70 000 квартир», — сказал Хуснуллин (цитата по «Вести FM»).

Ранее Хуснуллин заявил, что около 30 домов для переселенцев по реновации планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

«Это дома, строившееся по другим программам, однако сейчас они адаптируются под повышенные стандарты качества и благоустройства программы реновации. В эти 30 новых домов переедут жители почти 60 старых пятиэтажек», — добавил руководитель стройкомплекса.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Технологии
Новости

Четыре российских канала объявили о запуске совместного онлайн-проекта

Ведомости
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Российские медиахолдинги АО «Первый канал», ФГУП ВГТРК, ЗАО «Национальная медиа группа» и ООО «СТС Медиа» объявили о завершении процесса формирования юридической структуры ООО «Витрина ТВ». Каждый из участников получил по 25% компании.

Единая техническая платформа будет использоваться для интернет-трансляций, рассказали ранее «Ведомостям» сотрудники двух каналов. Российские телехолдинги более двух лет обсуждали запуск такого общего плейера.

В декабре прошлого года все эти холдинги подписали меморандум о принципах взаимодействия на первом этапе запуска «Витрины». «Фокусом первого этапа проекта является линейное вещание в цифровой среде», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей». 

Платформа «Витрины» базируется на технологических решениях четырех каналов, доработанных с учетом современных высоких стандартов вещания, говорится в сообщении.

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Политика
Новости

Медведев наградил Алексея Миллера медалью Столыпина

Интерфакс
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне, 27 февраля, подписал распоряжение о награждении медалью Столыпина П.А. I степени председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, говорится на портале правовой информации.

Медаль выдана «за заслуги в развитии отечественного газового комплекса и многолетнюю добросовестную работу».

В 2016 году Медведев наградил такой медалью тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева, в феврале прошлого года - вице-премьера Игоря Шувалова. Часто награждение такой медалью бывает приурочено к юбилею. Миллеру 31 января исполнилось 56 лет.

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Политика
Новости

Сурков предложил название для новой российской системы вооружения

Ведомости
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Помощник президента России Владислав Сурков заявил о желании принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, передает «РИА «Новости».

«Гиви», потому что есть такой герой Донбасса», — назвал он свой вариант.

Позывной «Гиви» был у командира одного из подразделений ополчения «Сомали» Михаила Толстых. Он погиб в феврале 2017 г. во время теракта.

В четверг в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из договора о ПРО в 2002 г. и размещение элементов такого оружия на территории США и в других странах Россия создала новую тяжелую ракету «Сармат», разработала новые типы боеголовок и средства преодоления ПРО.

Путин также отметил, что на протяжении 15 лет после выхода США из договора о ПРО Москва пыталась договориться с Вашингтоном относительно сохранения стратегической стабильности. Стороны даже подписали договор СНВ-3 в 2010 г., но рост числа ракет ПРО снижает значение данного договора. Наращивание ПРО девальвирует стратегический ядерный потенциал России.

Новое оружие, которое показал Путин

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Бизнес
Новости

МТС сменила президента компании

Ведомости
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Совет директоров МТС проголосовал за отставку президента компании Андрея Дубовскова. Новым президентом МТС стал Алексей Корня. Об этом говорится в сообщении компании.

Корня вступает в должность президента МТС 13 марта на три года, уточняет МТС. До этого он занимал пост финансового директора компании.

Ранее АФК «Система» сообщила, что ее совет директоров 2 марта рассмотрит отставку действующего президента корпорации Михаила Шамолина и назначение нового. В частности, новым президентом АФК может стать Андрей Дубовсков. Он возглавлял МТС с 2011 г. Шамолин перейдет на другую должность в «Системе».

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Экономика
Новости

Минфин России не намерен наращивать заимствования

Интерфакс
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Увеличивать программу государственных заимствований в 2018 г. не планируется, сообщил министр финансов России Антон Силуанов после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Путин сказал о кратном увеличении доходов граждан, строительства жилья, поддержки пенсионеров, расходов на развитие человеческого капитала, дороги и инфраструктуру.

«Программа заимствований у нас учтена в бюджете, мы будем придерживаться бюджетного правила, которое ограничивает наши расходы, с тем, чтобы не создавать пузырей в области расходов и потом в случае снижения цен на мировых рынках их резко сокращать. Мы будем реализовывать меры макроэкономической стабильности. Мы не планируем увеличения рыночных заимствований», - сказал он.

«В первую очередь мы должны переструктурировать объем действующего бюджета на новые приоритеты - человеческий капитал, здравоохранение, образование, инфраструктуру». Все эти направления должны обеспечить более высокие темпы роста - 3,7-3,8%, о которых президент говорил в послании, подчеркнул А. Силуанов.

«Если переструктурируем наши ресурсы бюджетной системы, перенастроим налоговую систему, которая будет стимулировать экономический рост, если создадим более комфортные условия для развития бизнеса, я уверен, что сможем увеличить динамику экономического развития», - сказал он.

На 2018 г. у Минфина предусмотрено $3 млрд внешних заимствований в виде евробондов и свыше 800 млрд руб. на внутреннем рынке.

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Политика
Новости

Минфин сообщил о согласовании всех госрасходов на представленное Путиным вооружение

Ведомости
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Разработка представленного президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию нового вооружения учтена при планировании бюджета России, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Президент недавно утвердил новую государственную программу вооружения, и она вписывается в бюджет, наши проектировки. Будут подготовлены новые образцы вооружений. Все эти предложения по новым видам вооружения и объемам программ согласованы и учтены в наших бюджетных планах», - указал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Госпрограмма предполагает увеличение расходов на оборону, сообщил министр: «Они будут увеличиваться, но увеличиваться в тех объемах и пределах, которые посильны для госбюджета».

По словам Силуанова, все представленные Путиным «комплексы, изделия были изготовлены в предыдущие годы в рамках ресурсов, которые выделялись».

В послании Федеральному собранию 1 марта Путин рассказал, что Россия разработала новые виды вооружения - тяжелую межконтинентальную ракету «Сармат», беспилотный подводный аппарат для переноса ядерного заряда, новые типа боеголовок и средства преодоления ПРО. Он иллюстрировал свои слова видеозаписью испытаний оружия и техники.

Госпрограмма вооружений на 2018–2027 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений на общую сумму около 19 трлн руб., строительство инфраструктуры Минобороны на 1 трлн руб. и закупки для других силовых ведомств на 3 трлн руб. Прежняя программа до 2020 г. оценивалась в 20 трлн руб.

Новое оружие, которое показал Путин

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Бизнес
Новости

Совет директоров «Системы» обсудит назначение нового президента корпорации

Ведомости
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Совет директоров АФК «Система» обсудит отставку действующего президента корпорации Михаила Шамолина, а также назначение нового. Об этом говорится на сайте «Системы».

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению АФК «Система» рекомендовал назначить на должность президента корпорации Андрея Дубовскова. Он возглавляет МТС с 2011 г. Шамолин перейдет на другую должность в «Системе», однако на какую именно - не уточняется. Заседание совета директоров пройдет 2 марта.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил о возможной отставке Шамолина и назначении Дубовскова на его должность. «Ведомостям» эту информацию подтвердил высокопоставленный источник в АФК, а также собеседник в одной из подконтрольных «Системе» структур.

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Финансы
Новости

Силуанов предупредил о токсичности оборонных кредитов для Сбербанка и ВТБ

Ведомости
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Сбербанк и ВТБ окажутся под угрозой американских санкций, если не передадут кредиты оборонно-промышленных предприятий на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«В противном случае они сами могут пострадать из-за токсичности кредитов тем предприятиям, которые подпали под санкции», - ответил министр на вопрос, отдадут ли два крупнейших банка России свои оборонные активы (цитата по «Прайму»).

Сбербанк пока не принимал решений о передаче Промсвязьбанку активов, заявил журналистам зампред правления госбанка Александр Морозов. «Пока преждевременно об этом говорить, никаких решений по этому поводу на сегодняшний день нет, поэтому и оценить эффект невозможно», - сказал он.

Правительство приняло решение превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее Силуанов.

Сейчас Минфин готовит законопроект, который опишет порядок передачи активов на баланс Промсвязьбанка. Передача будет добровольной и составления конкретного списка банков не планируется, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Президенты - председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин говорили, что выступают против передачи Промсвязьбанку части капитала возглавляемых ими банков вместе с оборонными кредитами. Дискуссия с ВТБ и Сбербанком по этому вопросу идет «тяжело», констатировал Моисеев 26 февраля.

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Политика
Новости

ЦИК не нашел предвыборной агитации в послании Путина

Ведомости
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Признаков агитации в послании президента России Владимира Путина нет, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Таким образом, послание главы государства Федеральному собранию не нарушает законодательство о выборах, подчеркнула она.

«Это не противоречит закону, это все в рамках закона», – заявила глава ЦИК. Она уточнила, что сама процедура послания предусмотрена законом и «абсолютно законна». Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в свою очередь отметил: «Я не думаю, что это агитация, это анализ работы президента». Выступление главы государства, по его словам, «никогда не оставляет людей равнодушными, и кто-то может рассматривать его как агитацию».

Предстоящие выборы президента России состоятся 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз).

Послание президента Путина Федеральному собранию, оглашенное 1 марта 2018 г., стало рекордным по продолжительности. Президент уделил много внимания презентации новых видов вооружений Российской армии. Мероприятие длилось около двух часов, почти 45 минут из которых глава государства отвел теме оснащения Вооруженных сил новейшими образцами оружия. Путин рассказал о созданных в России гиперзвуковой атмосферной ракете, беспилотной подводной лодке и межконтинентальной крылатой ракете с ядерной силовой установкой.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

Политика
Новости

Депутат Слуцкий ответил на предложение пройти проверку на детекторе лжи

Ведомости
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Полиграф «имеет большой запас погрешности», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так парламентарий ответил на вопрос, готов ли он пройти проверку на полиграфе после того, как работающие в Думе журналистки обвинили его в домогательствах.

«В данном случае мы не должны цепляться за детекторы, полиграфы, мы просто должны исходить из того, чтобы это заказуха погасла, кончилась, и работаем с этого дня конструктивно, позитивно и никого ни в чем не обвиняем», - сказал Слуцкий в четверг журналистам.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он отказывается от полиграфа, Слуцкий не ответил.

Депутат также прокомментировал слова заместителя редактора телеканала RTVI Екатерины Котрикадзе. Она пока единственная из журналисток неанонимно заявила о том, что подверглась домогательствам со стороны Слуцкого.

«Грузинские журналисты обвиняют и не в этом. Странно, что не нашлось украинок или американок», — сказал Слуцкий. «Могу сказать только, что никогда такого не было и никогда женщины не жаловались и, я думаю, не пожалуются на неправильные действия с моей стороны», — добавил он.

Скандал вокруг Слуцкого развивается с 22 февраля. В тот день парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Антонова сказала, что слышала об этом от коллег, но сама с этим не сталкивалась. Жириновский ответил, что впервые об этом слышит, и пообещал проверить информацию.

После эфира «Дождь» выпустил на сайте материал, в котором сообщил, что трое журналисток анонимно рассказали о домогательствах со стороны Слуцкого. 27 февраля о домогательствах со стороны депутата открыто рассказала Котрикадзе.

Сам Слуцкий ранее назвал заявления журналисток предвыборной провокацией и заявил, что ему лестно сравнение с американским продюсером Харви Вайнштейном (его обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые прокомментировал скандал 28 февраля. «Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно», - сказал Володин «Ведомостям». По его словам, пострадавшие девушки могут подать заявление в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве и его в любом случае рассмотрят.

Бизнес
Новости

Evraz продаст последний актив на Украине

Ведомости
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Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz объявила о продаже Днепровского металлургического завода (ДМЗ). Соглашение уже подписано с DCH Group Александра Ярославского. Сумма сделки – $106 млн, говорится в сообщении компании.

ДМЗ расположен в Днепре. Это сталелитейный завод, специализирующийся на производстве чугуна, стали и проката. На нем работает более 4000 человек. Средства от продажи Evraz направит на «общекорпоративные цели». Это последний украинский актив компании.

Украинские активы недостаточно высокомаржинальны, компания не видит перспектив для стратегического развития в регионе, сказал президент Evraz Александр Фролов в ходе телеконференции, передает РБК. Однако он отметил, что компания продолжит поставлять уголь на украинский рынок.

Компания начала избавляться от украинских активов в 2017 г. Однако летом Evraz сообщал, что не планирует продавать ДМЗ. Производство работает стабильно, мощности загружены, логистика выстроена, сырье поставляется и есть потенциал для создания дополнительной стоимости, рассказывал тогда Фролов.

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Бизнес
Новости

Лукашенко пообещал ответить на запрет поставок белорусского молока в Россию

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на запрет поставок белорусского молока в Россию. Белоруссия будет продавать России молоко по той цене, которую считает нужной, добавил Лукашенко.

«Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Россельхознадзор с 6 марта намерен ввести запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии.

В частности, запрет коснется молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, а также промышленного сырья.

Как проходят ежегодные пресс-конференции лидеров стран

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