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Застройщики получили рекордное число разрешений на стройку жилья в Москве перед изменениями в законе

За последнюю неделю июня 2018 г. Мосгосстройнадзором было выдано 52 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в старых границах Москвы. Это в 7 с лишним раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выдано всего семь разрешений на строительство. Такие данные приводятся в отчете компании Knight Frank.

Из общего числа разрешений, выданных за последнюю неделю июня, 38% (20 шт.) пришлось на корпуса в новых жилых комплексах, остальные – на корпуса в рамках строящихся проектов. В 2017 г. за аналогичный период из пяти выданных разрешений лишь одно разрешение было на строительство нового жилого комплекса.

Всплеск активности девелоперов связан со вступлением в силу с 1 июля 2018 г. поправок к 214-ФЗ, согласно которым застройщики могут привлекать средства дольщиков по старым правилам только в те проекты, которые получили разрешение на строительство до 1 июля.

В новой редакции ФЗ-214 застройщики смогут получить целевой кредит при условии, что все расчеты с дольщиками будут проводиться через эскроу-счета в этом банке. Главная особенность этих счетов в том, что ни дольщик, ни застройщик не могут распоряжаться деньгами, которые на них размещаются.