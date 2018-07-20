Москва осенью начнет строить более 70 домов по программе реновации
Строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации жилфонда Москвы начнется осенью 2018 г., передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
«Первые дома по программе реновации сданы. Мы учли опыт, пожелания граждан и уже осенью в этом году начинаем строительство более 70 домов на стартовых площадках реновации практически во всех округах», - заявил Бочкарев.
Первые дома, построенные Фондом реновации, будут введены в эксплуатацию в 2021 г. Строительство домов начнется в САО, СВАО и ВАО. На данный момент проведены торги на проектирование 94 площадок.
Первые переселения в рамках реновации уже начались, жители пятиэтажек переезжают в дома, строительство которых начиналось по другим городским программам. Всего в 2018 г. планируется сдать около 30 таких домов для переселенцев по реновации.
Как выглядят дома для переселения по программе реновации
Еще один готовый дом, в котором уже ведется внутренняя отделка квартир, расположен в Тимирязевском районе по адресу Тимирязевская улица, 8. Он возведен на месте снесенной пятиэтажки. Еще весной на встрече с жителями района глава управы называл его стартовой площадкой для будущих переселенцев