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В Москве по реновации построят около 2,3 млн «квадратов» жилья за три года

До 2021 г. по программе реновации построят 2,3 млн кв. м жилья, сообщается на сайте Мосстройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

«Москомархитектура уже выдала 109 градостроительных планов земельных участков. Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками», – сказал Хуснуллин.

По его словам, первые дома, построенные с нуля, будут введены в эксплуатацию в 2020 г.

«Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом», – рассказал заммэра.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации