Эксперты оценили стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве в 62 млрд рублей

Экономика

Новости

ЦБ назвал сдержанным влияние повышения НДС на инфляцию

В условиях медленного роста потребительского спроса цены сдержанно отреагировали на повышение НДС с начала 2019 г., в связи с чем Центробанк готов улучшить свой прогноз инфляции, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на Гайдаровском форуме.

Ранее ЦБ представлял расчеты, согласно которым рост ставки НДС с 18 до 20% добавит к инфляции 0,6–1,5 процентного пункта. Морозов (его слова передает «Интерфакс») отметил, что, скорее всего, регулятор пересмотрит эту оценку. «Мы точно уходим от верхнего уровня оценки, может быть, даже будем идти вниз от середины диапазона. Пока экономика реагирует весьма сдержанно на повышение НДС», – сказал он.

Ситуация с ценами на продовольствие более сложная, заметил Морозов, однако ускорения роста цен на непродовольственные товары с поправкой на сезонность не произошло. «Это очень хорошо, то есть предварительного эффекта [от повышения НДС] фактически нет», – указал представитель ЦБ. «Скорее всего, это связано с тем, что в условиях, когда потребительский спрос растет, но медленно, просто так взять и повысить цены даже на 2 процентных пункта сложно», – заключил Морозов. Он подчеркнул, что более точно оценить вклад НДС в рост цен можно будет по итогам марта – апреля.

C 1 по 14 января 2019 г. цены выросли на 0,65%, инфляция в годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены увеличились на 0,3%. По итогам первого месяца 2019 г. годовая инфляция может составить около 5%, к таргету ЦБ в 4% она должна вернуться в I квартале 2020 г., отметил Морозов.

ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6% в марте – апреле, а по итогам года составит 5–5,5%. «Хочется надеяться, что 6% мы не достигнем», – добавил Морозов.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. В то же время он обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной (для основных категорий продовольствия действует льготная ставка в 10%). В качестве примера он привел яйца и сахар. Разобраться с ростом цен на товары, ставка НДС для которых не изменилась, предстоит Федеральной антимонопольной службе.

Бананы за 10 млн и рис вместо денег. Случаи рекордной гиперинфляции в истории