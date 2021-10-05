Голикова назвала привилегии для свободных от коронавируса регионов

«Четвертое. Рекомендации регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против СOVID-19 или ранее перенесенное в течение не ранее шести месяцев заболевание, с возможностью повышения лимита посещаемости массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях», — сказала вице-премьер, напомнив, что этот опыт «зарекомендовал себя в мире и у нас тоже были отдельные мероприятия по такому принципу».