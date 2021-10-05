Голикова назвала привилегии для свободных от коронавируса регионов
В условиях значительного роста заболеваемости коронавирусом и высокой смертности у заболевших от него россиян регионы могут получить гранты, если объявят себя территориями, «свободными от коронавируса». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Голиковой, правительство провело совещание с главами регионов по поводу мер сдерживания коронавируса, которые при максимальной защите населения и сокращении смертности не вредили бы экономической и социальной сферам и не требовали бы введения локдауна. Среди них она назвала, в первую очередь, традиционные ограничительные меры в отдельных муниципалитетах с предоставлением федеральной поддержки малым и средним предприятиям, а также социально ориентированным НКО.
«Второе — принятие правительственного постановления, регулирующего порядок присвоения регионам статуса «территория, свободная от COVID-19», с последующим стимулированием регионов предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, и с возможностью аналогичного установления статуса внутри региона для муниципальных образований», — сказала Голикова. По ее словам, соответствующие ограничения должны вводиться по указанию региональных санитарных врачей, а также главного санитарного врача России Анны Поповой, руководителя Роспотребнадзора.
Голикова также заявила, что с середины октября регулярно будут публиковаться данные о вакцинации взрослого населения на территории каждого конкретного региона и так называемой тепловой карты по заболеваемости в разрезе региона по принципу «светофора».
«Четвертое. Рекомендации регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против СOVID-19 или ранее перенесенное в течение не ранее шести месяцев заболевание, с возможностью повышения лимита посещаемости массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях», — сказала вице-премьер, напомнив, что этот опыт «зарекомендовал себя в мире и у нас тоже были отдельные мероприятия по такому принципу».
«На основе мониторинга эпидемической ситуации на ежедневной основе и при ее неизменности или росте заболеваемости давать рекомендации регионам по распространению применения QR-кодов на другие сферы общественной жизни», — добавила Голикова.
По ее словам, врачам также рекомендовано тестировать лиц с симптомами гриппа, так как они схожи с симптомами коронавируса, в том числе методом ПЦР. Правительство также распорядилось о сокращении «сроков получения результатов тестов на COVID-19 до 24 часов». Голикова напомнила, что ранее, в ноябре 2020 г., по поручению презента России Владимира Путина срок получения результатов был сокращен до 48 часов.
Наконец, правительство, по словам Голиковой, рекомендовало проводить регулярные «стимулирующие мероприятия» с розыгрышами денежных призов для вакцинировавшихся. «Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Мероприятия проводятся силами Гознака с привлечением независимых экспертов из числа союза страховщиков. Полагаю целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года», — сказала Голикова, напомнив, что по результатам подобного розыгрыша от 14 сентября победили 495 человек, получивших право на призы по 100 000 руб., и 170 уже получили выплаты.
Говоря о причинах данных мер, Голикова отметила, что рост заболеваемости в сентябре составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших. Она также отметила, что рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах страны, при том что темпы единственного действенного средства по сдерживанию инфекции — вакцинации — недостаточны, а на транспорте и в метро очевидно «пренебрегают защитными мерами».
«На сегодняшний день привито первым компонентом 47,4 млн человек, полностью привиты 42,2 млн. Повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 млн человек. Но чтобы достигнуть показателей коллективного иммунитета, нужно привит первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших или вакцинированных более чем шесть месяцев назад 7,6 млн человек», — сказала Голикова.
Она также посетовала, что среди основной группы риска — россиян старше 60 лет — вакцинированы лишь чуть больше 40%, а показатели заболеваемости среди работоспособного населения от 30 до 60 лет выросли «в три и более раза». «Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей», — сказала Голикова.
По данным оперштаба на 5 октября, в России зафиксирована рекордная смертность от коронавируса — умерли 895 человек. С сентября показатель неоднократно обновлял максимум. Общее количество смертей от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 211 696 случаев. За последние сутки в стране было выявлено 25 110 случаев заражения коронавирусом. Суточная заболеваемость превышает 25 000 случаев со 2 октября.