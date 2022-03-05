Регионы Арктики и «Норникель» занялись изучением вечной мерзлоты

На Красноярском экономическом форуме представители «Норникеля» рассказали, что компания продолжит прежние проекты по борьбе с потеплением Арктики. По словам вице-президента по экологии и промышленной безопасности Станислава Селезнева, цель – снизить аварийность на объектах компании. Из-за глобального потепления в Арктике мерзлота деградирует, в результате деформируются сооружения и здания. На Севере все строится на сваях, любое потепление критично с точки зрения рисков промышленных аварий, сказал Селезнев. Контроль вечной мерзлоты – актуальная тема, таяние вечной мерзлоты стало одним из катализаторов аварии 2020 г., напомнил Селезнев. В мае 2020 г. на ТЭЦ-3 произошел разлив около 20 000 т дизельного топлива. Сейчас «Норильский никель» строит систему мониторинга вечной мерзлоты, был создан Норильский мерзлотный центр, пробурено более 350 скважин, монтируется оборудование, рассказал Селезнев.