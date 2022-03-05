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Регионы Арктики и «Норникель» занялись изучением вечной мерзлоты

Глобальное потепление повышает риск промышленных аварий
Юлиана Петрова
AP

На Красноярском экономическом форуме представители «Норникеля» рассказали, что компания продолжит прежние проекты по борьбе с потеплением Арктики. По словам вице-президента по экологии и промышленной безопасности Станислава Селезнева, цель – снизить аварийность на объектах компании. Из-за глобального потепления в Арктике мерзлота деградирует, в результате деформируются сооружения и здания. На Севере все строится на сваях, любое потепление критично с точки зрения рисков промышленных аварий, сказал Селезнев. Контроль вечной мерзлоты – актуальная тема, таяние вечной мерзлоты стало одним из катализаторов аварии 2020 г., напомнил Селезнев. В мае 2020 г. на ТЭЦ-3 произошел разлив около 20 000 т дизельного топлива. Сейчас «Норильский никель» строит систему мониторинга вечной мерзлоты, был создан Норильский мерзлотный центр, пробурено более 350 скважин, монтируется оборудование, рассказал Селезнев.

Общий ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике к 2050 г. может достичь пяти трлн руб., подсчитали эксперты Минприроды. На мерзлоте в России живет более 15 млн человек.

Согласно исследованию международного коллектива ученых, опубликованному в январе 2022 г. в журнале Nature Reviews Earth & Environment, быстрое потепление Арктики в результате глобальных климатических изменений приведет к резкому сокращению площади вечной мерзлоты. А так как для российской Арктики характерны высокие урбанизация и индустриализация, деградация вечной мерзлоты сильно затронет инфраструктуру российского Заполярья. Поэтому затраты на ее содержание вырастут до 422 млрд. руб. при текущем уровне застройки, дальнейшее развитие дорожной и трубопроводной сети повысит издержки до 865 млрд руб., пишут исследователи.

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Летом 2021 г. президент Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по созданию системы мониторинга вечной мерзлоты. Осенью 2021 г. министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что государство выделит около 1,7 млрд руб. на развертывание системы мониторинга многолетней мерзлоты. На эти деньги в течение трех лет планируется создать 140 станций мониторинга с глубинными скважинами, рассказал Козлов. По планам для запуска системы потребуется также модернизировать 240 наблюдательных пунктов Росгидромета в арктической зоне. Чтобы все заработало, необходима единая мониторинговая сеть.

Северные регионы уже занялись изучением вечномерзлых грунтов. Недавно мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал, что к проблематике подключились несколько университетов, начато бурение термометрических скважин под жилыми домами, устанавливаются датчики, благодаря которым можно удаленно контролировать состояние грунтов.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в регионе заработала базовая система мониторинга, которая контролирует многоэтажные дома в одном из микрорайонов. Кроме этого, Якутия – единственный из северных регионов, который принял закон об охране мерзлоты, напомнил Николаев.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выделил ученым целевую субсидию на изучение мерзлоты 49 млн руб. Эти деньги пойдут на развитие сети научно-исследовательских стационаров.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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