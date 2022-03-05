Регионы Арктики и «Норникель» занялись изучением вечной мерзлоты

Регионы Арктики и «Норникель» занялись изучением вечной мерзлотыГлобальное потепление повышает риск промышленных аварий
На Красноярском экономическом форуме представители «Норникеля» рассказали, что компания продолжит прежние проекты по борьбе с потеплением Арктики. По словам вице-президента по экологии и промышленной безопасности Станислава Селезнева, цель – снизить аварийность на объектах компании. Из-за глобального потепления в Арктике мерзлота деградирует, в результате деформируются сооружения и здания. На Севере все строится на сваях, любое потепление критично с точки зрения рисков промышленных аварий, сказал Селезнев. Контроль вечной мерзлоты – актуальная тема, таяние вечной мерзлоты стало одним из катализаторов аварии 2020 г., напомнил Селезнев. В мае 2020 г. на ТЭЦ-3 произошел разлив около 20 000 т дизельного топлива. Сейчас «Норильский никель» строит систему мониторинга вечной мерзлоты, был создан Норильский мерзлотный центр, пробурено более 350 скважин, монтируется оборудование, рассказал Селезнев.
Общий ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике к 2050 г. может достичь пяти трлн руб., подсчитали эксперты Минприроды. На мерзлоте в России живет более 15 млн человек.
Согласно исследованию международного коллектива ученых, опубликованному в январе 2022 г. в журнале Nature Reviews Earth & Environment, быстрое потепление Арктики в результате глобальных климатических изменений приведет к резкому сокращению площади вечной мерзлоты. А так как для российской Арктики характерны высокие урбанизация и индустриализация, деградация вечной мерзлоты сильно затронет инфраструктуру российского Заполярья. Поэтому затраты на ее содержание вырастут до 422 млрд. руб. при текущем уровне застройки, дальнейшее развитие дорожной и трубопроводной сети повысит издержки до 865 млрд руб., пишут исследователи.
Летом 2021 г. президент Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по созданию системы мониторинга вечной мерзлоты. Осенью 2021 г. министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что государство выделит около 1,7 млрд руб. на развертывание системы мониторинга многолетней мерзлоты. На эти деньги в течение трех лет планируется создать 140 станций мониторинга с глубинными скважинами, рассказал Козлов. По планам для запуска системы потребуется также модернизировать 240 наблюдательных пунктов Росгидромета в арктической зоне. Чтобы все заработало, необходима единая мониторинговая сеть.
Северные регионы уже занялись изучением вечномерзлых грунтов. Недавно мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал, что к проблематике подключились несколько университетов, начато бурение термометрических скважин под жилыми домами, устанавливаются датчики, благодаря которым можно удаленно контролировать состояние грунтов.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в регионе заработала базовая система мониторинга, которая контролирует многоэтажные дома в одном из микрорайонов. Кроме этого, Якутия – единственный из северных регионов, который принял закон об охране мерзлоты, напомнил Николаев.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выделил ученым целевую субсидию на изучение мерзлоты 49 млн руб. Эти деньги пойдут на развитие сети научно-исследовательских стационаров.