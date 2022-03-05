«Единая Россия» договаривается с Минобрнауки о поддержке ученых

«Единая Россия» договаривается с Минобрнауки о поддержке ученыхПервая часть предложений уже передана в правительство
В условиях введения санкций российское образование и науку нужно поддерживать – комиссия «Единой России» по образованию и науке совместно с Минобрнауки, Рособрнадзором и научным сообществом готовит соответствующий пакет мер. Как сообщила на заседании комиссии 5 марта глава образовательного фонда «Талант и успех», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, первый пакет предложений уже внесен в правительство. Позже, по ее словам, будет подготовлен еще один.
Партия власти предлагает освободить вузы от налога на прибыль, ввести субсидирование ставки по образовательным кредитам (сами вузы просят выдавать их под 3%). Для решения вопроса доступности программного обеспечения (ПО) предлагается освободить от контроля малых и средних предпринимателей, разрабатывающих высокотехнологическую продукцию, перечислять предоплату в 50% IT–компаниям с 50%-ной долей локализации в России, а также предоставить льготы образовательным и научным организациям для приобретения российского ПО и пересмотреть требования к материально–техническому оснащению, чтобы можно было закупать российский продукт.
Единороссы также указывают на необходимость подготовки кадров по стратегически важным направлениям. Они считают важным пересмотреть требования к размещению научных публикаций молодых ученых и разработать меры поддержки школ в регионах, в частности, учеников с выдающимися достижениями.
Озвученное Шмелевой предложение отменить всероссийские проверочные работы для среднего профессионального образования не поддержал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он напомнил, что в конце 2019–2020 учебного года из–за пандемии были отменены экзамены, и дальнейшие исследования показали, что знания у детей сильно упали.
Заместитель начальника управления президента РФ по научно–образовательной политике Денис Секиринский назвал приоритетом поддержку молодых исследователей, которые «представляют ценность не только для нашей страны». Повышение финансирования исследований на 30% он назвал «одной из срочнейших мер». Ректор БФУ им. Канта Александр Федоров уточнил, что в ближайшие дни половина вузов будет испытывать сложности с интернет–связью, так как у них стоит иностранное ПО. «Это остановит дистанционное образование», – сказал он.
Также Федоров сообщил о массовом оттоке иностранных студентов, в основном из Индии и Латинской Америки, у которых возникли трудности с денежными переводами. О проблеме потери иностранных студентов заявил ректор Академии русского балета им. Вагановой, балетмейстер Николай Цискаридзе. По его словам, это не только ударит по финансам вуза, но и скажется на наполняемости балетных трупп в театре. Шмелева его заверила, что меры поддержки коснутся всех вузов, в том числе связанных с искусством и спортом.
Заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев высказал за поддержку мер, защищающих от рисков оттока кадров, а также по поддержке в закупке оборудования. «Риски, связанные с остановкой поставок необходимого импортного оборудования, приборов, материалов, реагентов, (проблемы) с длительной и сложной процедурой закупки. Полностью поддерживаем этот блок предложений», – сказал он.
Еще один блок предложений касается развития исследований и разработок, связанных с развитием критической инфраструктуры и оборонного значения. Афанасьев отметил, что надо не только поддержать работу в этой сфере, но и подумать об изменении системы управления. «То есть не добровольные консорциумы, о которых мы раньше говорили, а может даже прямое государственное выстраивание цепочек под те области, которые в наивысшие степени связаны с временами сейчас, выявляемыми или будущими рисками», – сказал он. В последний блок, по мнению Афанасьева, можно выделить все меры финансовой прямой помощи, в том числе налоговые решения.
По словам замминистра, у Минобрнауки на 80% совпадает подход с предложениями «Единой России». Теперь все инициативы предстоит проанализировать на эффективность, «так как каждое предложение несет финансовые риски», резюмировал Афанасьев.