«Единая Россия» договаривается с Минобрнауки о поддержке ученых

Еще один блок предложений касается развития исследований и разработок, связанных с развитием критической инфраструктуры и оборонного значения. Афанасьев отметил, что надо не только поддержать работу в этой сфере, но и подумать об изменении системы управления. «То есть не добровольные консорциумы, о которых мы раньше говорили, а может даже прямое государственное выстраивание цепочек под те области, которые в наивысшие степени связаны с временами сейчас, выявляемыми или будущими рисками», – сказал он. В последний блок, по мнению Афанасьева, можно выделить все меры финансовой прямой помощи, в том числе налоговые решения.