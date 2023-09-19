Минстрой внесет в Госдуму свой законопроект о похоронном деле

Минстрой внесет в Госдуму свой законопроект о похоронном делеВ палате уже есть аналогичная инициатива от единороссов
Законопроект о похоронном деле, который вносился на рассмотрение Госдумы в 2022 г., «находится в том же статусе, что и тогда, “не расписан” спикером Госдумы ни в один из комитетов», сказала «Ведомостям» автор инициативы, зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Предполагалось, что он отменит действующий с 1996 г. закон «О погребении и похоронном деле» и систематизирует работу отрасли.
Аналогичный документ в эту осеннюю сессию на рассмотрение Госдумы внесет Минстрой, сообщил 19 сентября «Коммерсантъ». Этот законопроект практически полностью дублирует инициативу Разворотневой, что она и подтвердила, отметив, что «отличия незначительные». Заморозку своей инициативы она связала с сильной «политизированностью темы» в 2022 г.
«Поскольку есть поручение президента о необходимости его внесения, Минстрой решил не ждать и внес [законопроект] самостоятельно, чему мы очень рады, поскольку решать накопившиеся в этой отрасли проблемы надо», – поделилась она. Среди нововведений Минстроя журналисты отметили, например, возможность для граждан приобретать на торгах участки на кладбищах под семейные захоронения, а также наделение власти полномочиями не только вести реестр специализированных служб, но и отслеживать стоимость их услуг, вести реестр кладбищ и крематориев и формировать требования к их созданию и функционированию. После внесений замечаний всех заинтересованных ведомств Минстрой направил документ в правительство России.
Законопроект депутатов в 2022 г. прошел «нулевые чтения» и 21 марта был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, но так и остался в том же статусе по сей день.
Авторы инициативы, в частности, предлагали создать открытые реестры, в том числе кладбищ и компаний, занимающихся ритуальными услугами, а также реестр недобросовестных ритуальных служб, в который внесут компании, у которых отзовут соответствующую лицензию. Это возможно сделать, если со стороны похоронного агента зафиксировано грубое нарушение деятельности. Также раньше уточнялось, что для внесения в реестр ритуальной компании нужно будет иметь не только регистрацию юрлица или ИП, но и доказать наличие оборудования и катафального транспортного средства, используемых для приема заказа на оказание соответствующих услуг. Кроме того, законопроект предлагал установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта Федерации в сфере похоронного дела (таким является, к примеру, ГБУ «Ритуал»).
Уже в апреле Разворотнева говорила «Ведомостям», что органом, уполномоченным осуществлять деятельность по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями, должен был стать Минстрой. «Решение [о назначении уполномоченного органа], конечно, примет правительство, но уже есть предварительная договоренность, что Минстрою эти функции будут отданы», – сказала она тогда.
Соавтор законопроекта Артем Кирьянов пояснял «Ведомостям», что изменения в закон назрели в том числе в связи с цифровизацией. Подача заявок на лицензирование предусмотрена через портал «Госуслуги». Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость. Устанавливать примерные цены будут на уровне регионов с учетом местной специфики.