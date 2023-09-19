Минстрой внесет в Госдуму свой законопроект о похоронном деле

Авторы инициативы, в частности, предлагали создать открытые реестры, в том числе кладбищ и компаний, занимающихся ритуальными услугами, а также реестр недобросовестных ритуальных служб, в который внесут компании, у которых отзовут соответствующую лицензию. Это возможно сделать, если со стороны похоронного агента зафиксировано грубое нарушение деятельности. Также раньше уточнялось, что для внесения в реестр ритуальной компании нужно будет иметь не только регистрацию юрлица или ИП, но и доказать наличие оборудования и катафального транспортного средства, используемых для приема заказа на оказание соответствующих услуг. Кроме того, законопроект предлагал установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта Федерации в сфере похоронного дела (таким является, к примеру, ГБУ «Ритуал»).