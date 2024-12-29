Поставщик звезд для Mercedes разорился: новости, которые вы могли пропустить

В соцсетях разошлась фотография обложки детского журнала из Вьетнама, на которой изображен мальчик в той же одежде и позе, что и «спокойный парень», только голова у него человеческая. А рядом – собака из мема. Некоторые стали уверять, что журнал вышел еще в 2018 г., а Бэнкс просто украл идею. На фоне этих слухов криптовалюта за сутки подешевела на 17%. Впрочем, в итоге выяснилось, что художник не крал изображение у вьетнамцев: тот самый выпуск журнала с мемом на обложке появился на прилавках только 27 декабря.