Поставщик звезд для Mercedes разорился: новости, которые вы могли пропустить

Поставщик звезд для Mercedes разорился: новости, которые вы могли пропуститьВ Китае полицейские воруют телефоны, а жители Великобритании без ума от Достоевского
На этой неделе стало известно, что повесть Федора Достоевского «Белые ночи» внезапно стала хитом в Великобритании. Поставщик звезд и колец для автомобилей Mercedes-Benz и Audi обанкротился, а китайские полицейские в рамках эксперимента принялись воровать телефоны у прохожих. Наконец, в соцсетях разбирались, кто автор популярного мема Chill Guy.
Преступление и почитание
Повесть Федора Достоевского «Белые ночи» завирусилась в британских соцсетях, пишет газета The Guardian. Пользователи TikTok и Instagram
The Guardian выделяет две причины успеха. Во-первых, повесть маленькая (80 страниц), что делает ее особенно популярной у пользователей, хвастающих числом прочитанных за год книг. Во-вторых, сюжет произведения перекликается с ощущением людей, которые оказались в ловушке выдуманного мира соцсетей. В результате «Белые ночи» стали четвертым по популярности переводным произведением в стране. Вслед за Достоевским британцы проявили интерес и к русской музыке: в Spotify появились одноименные плейлисты с произведениями Чайковского и Шостаковича.
Просто спокойный автор
Chill Guy (с англ. «спокойный парень») – это гуманизированная собака в кедах, засунувшая руки в карманы джинсов. Художник Филип Бэнкс впервые опубликовал ее 4 октября 2023 г. с подписью: «Мой новый персонаж… Он ребенок, которому все равно».
В августе 2024-го картинка стала использоваться в соцсетях для выражения безразличия к острым проблемам и вскоре широко завирусилась. Пользователи «ВКонтакте» назвали «спокойного парня» главным мемом 2024 г. Возникла даже посвященная ему криптовалюта, капитализация которой достигла $790 млн. Бэнксу предлагали полмиллиона долларов за права на Chill Guy, но он заявил, что никогда не разрешит использовать изображение «для чего-либо, связанного с криптовалютой».
В соцсетях разошлась фотография обложки детского журнала из Вьетнама, на которой изображен мальчик в той же одежде и позе, что и «спокойный парень», только голова у него человеческая. А рядом – собака из мема. Некоторые стали уверять, что журнал вышел еще в 2018 г., а Бэнкс просто украл идею. На фоне этих слухов криптовалюта за сутки подешевела на 17%. Впрочем, в итоге выяснилось, что художник не крал изображение у вьетнамцев: тот самый выпуск журнала с мемом на обложке появился на прилавках только 27 декабря.
Прогрессивный Альбион
В ближайшие 15 лет Великобритания обгонит ЕС по темпам роста экономики, прогнозирует лондонский Центр экономических и деловых исследований. Правда, не потому, что англичане будут развивать экономику опережающими темпами. Напротив, это континентальная Европа продемонстрирует слабый рост: если Франция еще имеет шансы сохранить седьмое место в списке крупнейших экономик мира, то Германия, Италия и Испания точно потеряют позиции. Великобритания же по-прежнему останется на шестом месте.
Согласно прогнозу, англичане сократят разрыв с немцами: сейчас германская экономика больше британской на 31%, однако к 2039 г. разница составит уже лишь 20%. Первое место, скорее всего, останется за США. Даже если Китаю удастся вырваться в лидеры, это будет ненадолго из-за структурных и демографических проблем его экономики.
Mercedes без звезд и Audi без колец
Компания, выпускающая звезды для автомобилей Mercedes-Benz, обанкротилась. Немецкая Gerhardi Kunststofftechnik GmbH была основана еще в 1796 г. Фирма начинала с производства металлических изделий, после Второй мировой сделала акцент на комплектующих для автопромышленности и прославилась как производитель пластиковых деталей, в том числе хромированных. Она же делала кольца для Audi.
Европейские автопроизводители переживают не лучшие времена, а вместе с ними – поставщики. Аналитики называют происходящее идеальным штормом: компании готовились к ажиотажному спросу на электромобили, однако его не произошло. Стоимость рабочих рук в Европе растет, при этом растет и конкуренция с китайскими производителями. Дело дошло до того, что Mercedes-Benz отправил сотрудников завода в Зиндельфингене на принудительные трехнедельные рождественские каникулы, а Volkswagen убедил профсоюзы отказаться от премиальных.
Неприятное с полезным
Китайские полицейские воровали телефоны у прохожих, а процесс снимали на камеру. Им удалось заполучить семь гаджетов, пока одна из «пострадавших» наконец не почувствовала неладное. В остальных семи случаях никто ничего не заметил.
Ролик широко завирусился в соцсетях. Как выяснилось, полицейские города Тунлин (провинция Аньхой) таким необычным образом решили продемонстрировать, как легко можно лишиться дорогих вещей, если носить их в открытых карманах, особенно – верхней одежды. Телефоны всем «жертвам» сразу же вернули.