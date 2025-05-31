Работающих в рамках квоты кабмина мигрантов предложили освободить от экзаменов

Основными работодателями для иностранных специалистов выступают промышленные предприятия различных масштабов, а также организации в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Законопроект возлагает на принимающие компании ответственность за своевременный выезд иностранных работников после окончания срока действия трудового договора. Срок пребывания иностранных граждан, работающих по квоте, ограничен одним годом и привязан к конкретным объектам и предприятиям. Основной поток трудовых мигрантов этой категории прибывает на основании визы из Китая, Индии, Туркменистана и Турции.