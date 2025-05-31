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Работающих в рамках квоты кабмина мигрантов предложили освободить от экзаменов

В правительстве считают, что мера ускорит процесс привлечения кадров за счет иностранцев
Инна Шульгина
Кирилл Брага / РИА Новости
Кирилл Брага / РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий иностранцев, прибывающих в Россию по правительственной квоте, от подтверждения владения русским языком, знания истории страны и основам законодательства РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

На рассмотрение депутатов документ внесло правительство РФ. Предлагается внести поправки в ст. 15.1 и 18 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В частности, в ст. 15.1 предусмотрено внести дополнение:

«От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ в соответствии с п. 3 ст. 181 настоящего федерального закона».

Согласно пояснительной записке, в 2024 г. общая квота составляла 155 929 разрешений, включая 103 953 распределенных по регионам и резерв 51 976. После корректировок эти показатели изменились до 132 067 и 23 862 соответственно. Исчерпание квот за прошлый год составило 86 011.

Основными работодателями для иностранных специалистов выступают промышленные предприятия различных масштабов, а также организации в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Законопроект возлагает на принимающие компании ответственность за своевременный выезд иностранных работников после окончания срока действия трудового договора. Срок пребывания иностранных граждан, работающих по квоте, ограничен одним годом и привязан к конкретным объектам и предприятиям. Основной поток трудовых мигрантов этой категории прибывает на основании визы из Китая, Индии, Туркменистана и Турции.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что предлагаемая мера способствует ускорению процесса привлечения необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан и более эффективному удовлетворению потребностей российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестпроектов.

В декабре 2024 г. года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

23 мая Путин подписал закон о проведении в Московском регионе эксперимента по регистрации мигрантов посредством мобильного приложения. Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до 2029 г. Иностранцы должны будут зарегистрироваться в специализированном приложении и передавать МВД сведения о своем местонахождении. Если мигрант попытается обойти контроль, он будет подлежать высылке из страны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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