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Что известно о стрельбе в австрийской школе в Граце

Погибли не менее 10 человек, возможным стрелком является ученик гимназии
Максим Цуланов
Kleine Zeitung via AP
Kleine Zeitung via AP

Утром 10 июня в школе в Граце на юго-востоке Австрии произошла стрельба. Молодой человек открыл огонь в нескольких классах школы, часть учеников смогли выбраться, остальные забаррикадировались в кабинетах. По последним данным, погибли не менее 10 человек, ранения получили около 30.

  • Первые сообщения о стрельбе появились в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Тогда в федеральной высшей школе-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе на северо-западе города была объявлена эвакуация, к месту выдвинулись сотрудники антитеррористического подразделения Cobra. 

  • Изначально сообщалось об одном погибшем, позже число жертв увеличилось до пяти. Днем стало известно о 10 жертвах, передает газета Kronen Zeitung. При этом портал Auf1 со ссылкой на очевидца сообщил, что погибли 11 человек.

  • Ранены 28 человек, они находятся в больницах. По крайней мере четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

  • Предполагаемый стрелок – ученик гимназии. Астрийские СМИ сообщили о его гибели. Предварительно, он покончил с собой в здании учреждения. Kronen Zeitung со ссылкой на источники позже сообщила, что нападавшему было 22 года. 

  • Стрелок действовал один. Мотивы выясняются. По сообщению Kronen Zeitung и Kurier, он мог быть жертвой буллинга. Силовики проверяли информацию о групповом нападении, но она не подтвердилась. 

  • Полиция рекомендовала избегать района возле школы на Драйершютценгассе. Родителей попросили не забирать детей из учреждения самостоятельно и дождаться дополнительной информации от властей.

  • В Грац направился канцлер Австрии Кристиан Штокер. Ожидается, что канцлер даст пресс-конференцию по инциденту во второй половине дня.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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