Что известно о стрельбе в австрийской школе в Граце

Что известно о стрельбе в австрийской школе в ГрацеПогибли не менее 10 человек, возможным стрелком является ученик гимназии
Утром 10 июня в школе в Граце на юго-востоке Австрии произошла стрельба. Молодой человек открыл огонь в нескольких классах школы, часть учеников смогли выбраться, остальные забаррикадировались в кабинетах. По последним данным, погибли не менее 10 человек, ранения получили около 30.
Первые сообщения о стрельбе появились в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Тогда в федеральной высшей школе-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе на северо-западе города была объявлена эвакуация, к месту выдвинулись сотрудники антитеррористического подразделения Cobra.
Изначально сообщалось об одном погибшем, позже число жертв увеличилось до пяти. Днем стало известно о 10 жертвах, передает газета Kronen Zeitung. При этом портал Auf1 со ссылкой на очевидца сообщил, что погибли 11 человек.
Ранены 28 человек, они находятся в больницах. По крайней мере четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Предполагаемый стрелок – ученик гимназии. Астрийские СМИ сообщили о его гибели. Предварительно, он покончил с собой в здании учреждения. Kronen Zeitung со ссылкой на источники позже сообщила, что нападавшему было 22 года.
Стрелок действовал один. Мотивы выясняются. По сообщению Kronen Zeitung и Kurier, он мог быть жертвой буллинга. Силовики проверяли информацию о групповом нападении, но она не подтвердилась.
Полиция рекомендовала избегать района возле школы на Драйершютценгассе. Родителей попросили не забирать детей из учреждения самостоятельно и дождаться дополнительной информации от властей.
В Грац направился канцлер Австрии Кристиан Штокер. Ожидается, что канцлер даст пресс-конференцию по инциденту во второй половине дня.