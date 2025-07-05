«Обезьяний процесс»: как в США судили преподавателя дарвинизма

Скоупсу на тот момент исполнилось всего 24 года. Он родился на ферме штата Кентукки, был пятым ребенком и единственным сыном в семье. Окончив университеты Иллинойса и Кентукки и получив диплом преподавателя естественных наук и тренера по физкультуре, молодой человек нашел вакансию в Дейтоне за $150 в месяц. К маю 1925 г. он проработал восемь месяцев тренером по футболу. Правда, если кто-то из учителей отсутствовал, то его ставили на замену. Так получилось, что преподаватель биологии заболел именно на главе про эволюцию, и вместо него уроки вел Скоупс. Вторая случайность предстала в образе красивой блондинки: молодой человек должен был уехать на лето к родителям в Кентукки еще в конце апреля, но познакомился с девушкой и решил на недельку задержаться.