«Обезьяний процесс»: как в США судили преподавателя дарвинизма

«Обезьяний процесс»: как в США судили преподавателя дарвинизма100 лет назад теория эволюции уступила Библии
10 июля 1925 г. в американском штате Теннесси начался так называемый «Обезьяний процесс»: школьного учителя Джона Томаса Скоупса судили за нарушение закона, который запрещал преподавать теорию эволюции Чарльза Дарвина. В деле переплелись интересы бизнеса, политики и церкви. Формально учитель проиграл, поскольку его признали виновным, однако фактически сторонники теории Дарвина одержали верх: с тех пор подобные обвинения в Теннесси больше не выдвигались. Как проходил громкий суд – в материале «Ведомостей».
Эволюция теории эволюции
В ХХ в. теория происхождения человека Чарльза Дарвина (1871) начала понемногу проникать в школы. Например, в 1914 г. Джордж Уильям Хантер издал книгу «Гражданская биология», по которой учили детей в штате Теннесси. В ней он весьма осторожно объяснял, что эволюция – это «вера в то, что простые формы жизни на Земле медленно и постепенно усложнились и в конечном итоге возникли самые сложные формы». Но даже такой подход устраивал далеко не всех.
На протяжении десятилетий между сторонниками и противниками дарвинизма в США шли жаркие споры. Неформальным лидером антиэволюционного движения считался Уильям Дженнингс Брайан. Это был видный политик, который трижды баллотировался на пост президента, а в 1913-1915 гг. работал госсекретарем. В своих речах и лекциях, носивших названия «Угроза дарвинизма» или «Библия и ее враги», Брайан расписывал опасности, которые несет теория эволюции, – от упадка веры до подрыва моральных устоев общества.
В 1924 г. Брайан приехал в Нэшвилл и прочел лекцию «Истинна ли Библия?», в которой предложил запретить школам и университетам преподавать теорию эволюции. Эта идея пришлась по душе депутату Джону Вашингтону Батлеру, который 21 января 1915 г. внес на рассмотрение Генеральной ассамблеи Теннесси законопроект, запрещавший учить «любой теории, которая отрицает историю божественного творения человека, как она изложена в Библии», в любом учебном заведении, «содержащемся полностью или частично за счет штата».
Спустя неделю палата представителей одобрила акт Батлера 71 голосом «за» (против были пятеро депутатов). В сенате жаркие дискуссии шли несколько часов, однако 24 парламентария в итоге также поддержали закон (против выступили шестеро). 21 марта губернатор штата Остин Пи подписал документ. И хотя к тому времени Брайан инициировал подготовку аналогичных законопроектов еще в 15 штатах, Пи считал, что эта норма будет «спящей» и ее вряд ли когда-то применят. Но губернатор ошибся.
Ничего научного, просто бизнес
На новость отреагировал Американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) – некоммерческая организация, которая боролась с нарушением конституционных прав. 4 мая 1925 г. в газете Chattanooga вышла статья, в которой ACLU просила связаться с ней учителей, готовых бороться против акта Батлера. Доброволец должен был открыто его нарушить, а ACLU обязалась бесплатно предоставить юристов, чтобы оспорить закон в судебном порядке.
На следующий день в небольшом городке Дейтон собрались местные бизнесмены. 31-летний менеджер одной из шахт Джордж Рэплия принес номер той самой газеты. Собравшиеся, среди которых был руководитель школьного округа Уолтер Уайт, с интересом выслушали новость и пришли к выводу: если бы такой процесс прошел в Дейтоне, то послужил бы на благо города, ведь суд приведет к шумихе на всю страну и привлечет туристов, давая шанс на выживание вымирающему поселению (за последние 35 лет число его жителей сократилось с 3000 до 1800 человек). Оставалось найти добровольца. Им совершенно случайно стал Джон Томас Скоупс, который вообще-то работал учителем физкультуры.
Урок, которого могло и не быть
Скоупсу на тот момент исполнилось всего 24 года. Он родился на ферме штата Кентукки, был пятым ребенком и единственным сыном в семье. Окончив университеты Иллинойса и Кентукки и получив диплом преподавателя естественных наук и тренера по физкультуре, молодой человек нашел вакансию в Дейтоне за $150 в месяц. К маю 1925 г. он проработал восемь месяцев тренером по футболу. Правда, если кто-то из учителей отсутствовал, то его ставили на замену. Так получилось, что преподаватель биологии заболел именно на главе про эволюцию, и вместо него уроки вел Скоупс. Вторая случайность предстала в образе красивой блондинки: молодой человек должен был уехать на лето к родителям в Кентукки еще в конце апреля, но познакомился с девушкой и решил на недельку задержаться.
Скоупс играл в теннис, когда уважаемые люди города пригласили его на разговор. Рэплия принялся обхаживать учителя, уверяя, что борьба против акта Батлера – дело благородное, к тому же суд будет легко выиграть: акт Батлера запрещает преподавать эволюцию, но государство обязывает использовать учебник Хантера «Гражданская биология». Таким образом, власти буквально заставляют нарушать закон.
Позже Скоупс утверждал, что не мог вспомнить, рассказывал ли он школьникам об эволюции или просто задал на дом прочитать главу из учебника. Впрочем, он был сторонником теории Дарвина, так что согласился участвовать в эксперименте. Адвокаты объяснили детям, что говорить на суде, а Рэплия заранее договорился с двумя местными прокурорами, которые 7 мая составили протокол с обвинением против Скоупса в преподавании дарвинизма.
Процесс тысячелетия
Новость о грядущем суде быстро разлетелась по всей Америке, а городок Дейтон оказался в центре внимания. Чтобы привезти туда всех любопытствующих, железная дорога даже запустила поезд с вместительными пульмановскими вагонами. Главная улица превратилась в запруженную народом ярмарку: там выступали проповедники, висели плакаты, а предприимчивые торговцы предлагали купить Библию, игрушечных обезьян и фастфуд. Противники теории эволюции привезли в Дейтон двух шимпанзе и одели их в костюмы, чтобы зеваки призадумались: разве животные могут быть их предками? Неожиданно повезло местному галантерейщику по фамилии Дарвин, которому и выдумывать ничего не пришлось.
Зал для процесса оборудовали самыми современными технологиями: туда провели телеграф и телефон. Впервые в истории Америки радио WGN организовало прямой эфир судебного заседания, отдавая за аренду телефонных линий сумасшедшие деньги – более $1000 в сутки (около $15 000 в современных ценах).
Суд начался 10 июля. В зал набились почти 1000 человек, из которых около 300 пришлось стоять. Судья Джон Ролстон сразу перенес следующее заседание на лужайку, поскольку боялся, что пол не выдержит такого скопления и провалится. К тому же в зале было очень жарко: охранники обмахивали Ролстона двумя веерами, но это не особо помогало.
Столь громкий процесс просто не мог вестись силами местных законников. В Дейтон приехал Брайан, чтобы лично возглавить сторону обвинения. Ему противостояла команда во главе с одним из лучших адвокатов Америки Кларенсом Дэрроу. Скоупс был весьма польщен таким вниманием, но быстро обнаружил, что на фоне схватки титанов его попросту игнорируют. В самый жаркий день баталий Скоупс вызвался вести репортаж вместо журналиста, которому пришлось уехать из города, и спокойно проработал все заседание.
Дэрроу построил линию защиты на том, что акт Батлера неконституционен, потому что превращает Библию – религиозную книгу – в стандарт истины для светского государственного образовательного учреждения. Линия обвинения, выстроенная Брайаном, была проста: Скоупс не скрывает, что нарушил закон штата, поэтому должен быть наказан.
10 июля было посвящено отбору присяжных, которым предстояло разбираться в дилемме происхождения человека. Один из них оказался неграмотным, но это суд не смутило. Затем был сделан перерыв на выходные. В воскресенье Брайан прочитал проповедь в местной церкви, в которой громил теорию Дарвина, а судья с семьей сидел в первом ряду и внимательно слушал. Несмотря на протесты защиты, заседания начинались с молитвы. Кроме того, Ролстон приобщил к делу в виде доказательства Книгу Бытия.
Без вины виноватый
В ходе прений Брайан настаивал на том, что христианству настанет конец, если теория эволюции победит. Адвокаты парировали, что суд пытается вернуть общество в Средние века, а аргументы обвинения являются столь же невежественными, как и те, что использовались в процессе над Галилеем. Защита вызвала в качестве свидетелей ряд ученых, но выслушав первого же зоолога, судья посчитал, что тратить время на другие выступления не имеет смысла, так как они не относятся к главному вопросу: нарушил ли Скоупс законы штата. В ответ защита зачитала тезисы, которые восемь ученых и четыре религиоведа приготовили для участия в суде. Получалась научная лекция на всю Америку.
В седьмой, предпоследний день суда, развернулась основная схватка. К удивлению собравшихся, один из адвокатов вызвал в качестве эксперта по Библии самого Брайана. Тот согласился при условии, что потом сможет провести ответный допрос. Беседу с Брайаном провел Дэрроу и, по мнению большинства журналистов, буквально разгромил противника дарвинизма. Да так, что на следующий день судья запретил обвинителю выступать в роли эксперта, а также отказался брать его показания в расчет при вынесении решения.
Наконец, в последний день Дэрроу обратился к присяжным и попросил… осудить его подзащитного. Обвинительный приговор был нужен, чтобы опротестовать решение в Верховном суде штата. Присяжные совещались всего восемь минут и постановили: Скоупс виновен. Закон предусматривал штраф до $500, но судья выписал минимально возможный в размере $100. Даже такая сумма была внушительной для начинающего учителя – это две трети от его месячного жалования. Впрочем, из сторонников дарвинизма, готовых выплатить штраф вместо Скоупса, выстроилась настоящая очередь.
Правовые последствия и не только
65-летний Брайан скончался через пять дней после окончания процесса, так и не успев уехать из Дейтона. После обеда он лег подремать и умер во сне. По одной из версий, его сломила неудачная дуэль с Дэрроу. В 1926 г. Миссисипи стал вторых штатом, где был принят закон, запрещающий преподавать эволюцию в государственных учебных учреждениях, а через два года аналогичный документ появился в Арканзасе.
Скоупс был оправдан Верховным судом Теннесси в 1927 г., но по чисто техническим причинам: установить размер штрафа должны были присяжные, ведь городской судья Дейтона имел право назначать штрафы не более $50. Сам акт Батлера Верховный суд признал конституционным. В том же году автор учебника по биологии Джордж Хантер опубликовал его обновленную версию, в которой говорил о понятии эволюции еще более осторожно, а имя Дарвина даже не упоминал. Во многих учебниках, вышедших после процесса, об эволюции не говорилось вовсе.
Впрочем, больше в Теннесси акт Батлера ни разу не применялся. В 1967 г. Верховный суд штата наконец отменил его. В следующем году Верховный суд США отменил аналогичный закон Арканзаса на том основании, что он нарушил Первую поправку. Следом такого же закона лишился Миссисипи.
Противники эволюции попытались взять реванш. В 1973 г. Теннесси стал первым штатом, где был принят закон о том, чтобы в государственных школах библейской теории уделялось равное время наряду с другими. Через два года усилиями ACLU он был признан неконституционным федеральным апелляционным судом.
В 1981 г. в Арканзасе провернули схожий трюк под предлогом сбалансированного преподавания различных теорий. Законопроект прошел через обе палаты Генеральной ассамблеи с такой скоростью, что некоторые законодатели позже признавались, что не успели его прочитать. Губернатор немедля подписал закон, а потом вызвал фурор заявлением, что в общих чертах был проинформирован о содержании документа, но тоже его не читал. ACLU нашла учителя, готового пойти по пути Скоупса, и добилась признания закона неконституционным. Аналогичная история произошла в 1987 г. в Луизиане.
След в искусстве
Известность не принесла Скоупсу счастья. Для одних он стал героем, но для других – безбожником. Вскоре после суда молодой учитель уволился из школы Дейтона и уехал из города, получив стипендию в аспирантуре Чикагского университета. Он выучился на геолога и работал в Венесуэле на нефтяном месторождении компании Gulf Oil. В 1932 г. Скоупс попытался избраться в конгресс от штата Кентукки, но потерпел поражение.
В 1955 г. вышла пьеса «Пожнешь бурю», посвященная «Обезьяньему процессу». В 1960 г. по ней был снят фильм, на премьеру которого в Дейтон пригласили Скоупса. Лента получила четыре номинации на «Оскара» и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Правда, в финале ленты учителя сажают за убеждения в тюрьму. Ремейки выходили в 1965, 1988 и 1999 гг., а в 2010 г. вышел фильм «Предположение», где главным героем выступил репортер, освещающий суд.
Сам Скоупс в 1967 г. выпустил мемуары «Центр бури». В них он писал: «На карту был поставлен принцип разделения церкви и государства. Если государству позволено диктовать, что учитель должен преподавать предмет в соответствии с верованиями одной конкретной религии, то государство так же может заставить школы преподавать в соответствии с верованиями человека, находящегося у власти, что может привести к подавлению всех личных и религиозных свобод».