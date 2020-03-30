В США прогнозируют до 200 тысяч смертей от коронавирусной инфекции
В США прогнозируют от 100 до 200 тысяч смертей от коронавирусной инфекции COVID-19. Такой прогноз сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, позже президент Дональд Трамп подтвердил его, назвав «ужасной цифрой».
По прогнозу Фаучи, сделанному в интервью CNN, в США заразятся миллионы человек, при этом жертвами коронавируса могут стать от 100 тысяч до 200 тысяч человек. «Подумайте об этой цифре: 2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали», — прокомментировал прогнозы Дональд Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме, посвященном борьбе с коронавирусом. Он сказал, что смертность в 200 тыс. человек «будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу».
На этом же брифинге президент США Дональд Трамп объявил, что продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля. Он добавил, что согласно прогнозам, пик смертности от коронавируса наступит черед две недели. Он считает, что ситуация в стране с заболеваемостью может улучшиться к 1 июня. Ранее жителям США рекомендовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны, места скопления людей. Их действие было рассчитано до 30 марта
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 139 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 2,4 тысячи человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия COVID-19 распространилась на 160 стран мира. Заразились более 630 тысяч человек, умерли около 30 тысяч.