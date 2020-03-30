В США прогнозируют до 200 тысяч смертей от коронавирусной инфекции

По прогнозу Фаучи, сделанному в интервью CNN, в США заразятся миллионы человек, при этом жертвами коронавируса могут стать от 100 тысяч до 200 тысяч человек. «Подумайте об этой цифре: 2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали», — прокомментировал прогнозы Дональд Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме, посвященном борьбе с коронавирусом. Он сказал, что смертность в 200 тыс. человек «будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу».