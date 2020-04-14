Власти Москвы сообщили о возможном дефиците коек для лечения от коронавируса

Согласно прогнозу, дефицит коек в перепрофилированных госпиталях возможен несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник. В сообщении департамента говорится о ряде решений, принятых для мобилизации столичного здравоохранения. В ближайшие 10 дней под прием пациентов с подозрением на коронавирус перепрофилируют 24 городских больницы, увеличив количество мест для заболевших до 21 тысячи. Узкие специалисты из клиник для пациентов с COVID-19 будут переводиться в другие стационары для продолжения приема москвичей.