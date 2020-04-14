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Власти Москвы сообщили о возможном дефиците коек для лечения от коронавируса

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В ближайшие две-три недели в инфекционных госпиталях Москвы, переоборудованных под лечение пациентов с COVID-19, может возникнуть дефицит коек. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на прогноз оперативного штаба по коронавирусу.

Согласно прогнозу, дефицит коек в перепрофилированных госпиталях возможен несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник. В сообщении департамента говорится о ряде решений, принятых для мобилизации столичного здравоохранения. В ближайшие 10 дней под прием пациентов с подозрением на коронавирус перепрофилируют 24 городских больницы, увеличив количество мест для заболевших до 21 тысячи. Узкие специалисты из клиник для пациентов с COVID-19 будут переводиться в другие стационары для продолжения приема москвичей.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 больницах, список которых утвердил депздрав. Это клиники имени В.В.Вересаева, А.К.Ерамишанцева, Ф.И.Иноземцева, В.М.Буянова, С.С.Юдина, В.В.Виноградова, Л.А.Ворохобова, М.П.Кончаловского, Н.И. Пирогова, С.П.Боткина, И.В.Давыдовского и НИИ имени Н.В.Склифосовского. «Эти больницы обеспечат оказание всей необходимой медицинской помощи пациентам в экстренных случаях. В них будут соблюдены исчерпывающие противоэпидемиологические меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вводимая мера «является временной на период стабилизации эпидемиологической ситуации в столице». В Москве за время эпидемии COVID-19 умерли 95 пациентов с коронавирусом. Заразились 11 513 человек, 837 человек вылечились (данные оперативного штаба на 13 апреля). Более 6 тысяч заболевших COVID-19 в Москве получают лечение на дому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных