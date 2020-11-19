Попова рассказала об отсутствии более опасных мутаций коронавируса

«Мы для того и делаем эти исследования, чтобы не пропустить этот момент, который, может быть, когда-то настанет, хотя вирус не очень изменчив. Сегодняшний вирус и в ближайшем будущем из тех темпов изменений, которые мы наблюдаем, он абсолютно четко обнаруживается сегодняшними тест-системами, и абсолютно четко от него можно защититься сегодняшними вакцинами», — добавила она.