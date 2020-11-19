Попова рассказала об отсутствии более опасных мутаций коронавируса
Существующие изменения в коронавирусе не делают его более опасным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более "злым" или более заразным... Пока в прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, на тему изменений коронавируса уже проведено более 1 200 исследований.
«Мы для того и делаем эти исследования, чтобы не пропустить этот момент, который, может быть, когда-то настанет, хотя вирус не очень изменчив. Сегодняшний вирус и в ближайшем будущем из тех темпов изменений, которые мы наблюдаем, он абсолютно четко обнаруживается сегодняшними тест-системами, и абсолютно четко от него можно защититься сегодняшними вакцинами», — добавила она.
Ранее вирусологи выявили мутации коронавируса в 13 российских городах. При этом изменения в вирусе не влияют на тяжесть заболевания, подчеркнули специалисты.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.