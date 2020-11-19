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Попова рассказала об отсутствии более опасных мутаций коронавируса

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Существующие изменения в коронавирусе не делают его более опасным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более "злым" или более заразным... Пока в прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, на тему изменений коронавируса уже проведено более 1 200 исследований.

«Мы для того и делаем эти исследования, чтобы не пропустить этот момент, который, может быть, когда-то настанет, хотя вирус не очень изменчив. Сегодняшний вирус и в ближайшем будущем из тех темпов изменений, которые мы наблюдаем, он абсолютно четко обнаруживается сегодняшними тест-системами, и абсолютно четко от него можно защититься сегодняшними вакцинами», — добавила она.

Ранее вирусологи выявили мутации коронавируса в 13 российских городах. При этом изменения в вирусе не влияют на тяжесть заболевания, подчеркнули специалисты.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.

Ранее по теме: Количестко случаев коронавируса в России превысило 2 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных