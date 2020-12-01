СК опроверг сообщения о проверке в отношении Навального
Сообщения о том, что Следственный комитет России (СКР) проводит проверку высказываний основателя ФБК Алексея Навального в передаче «Разворот» на радио «Эхо Москвы» на наличие призывов к экстремизму, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба СК.
«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства», — сказано в сообщении.
В СКР также призвали СМИ публиковать только информацию из официальных ресурсов, пояснив, что анонимные источники часто намеренно распространяют ложную информацию для привлечения внимания к «отдельным персонам».
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о проводимой в отношении Навального проверке. Поводом к ней якобы стало заявление блогера, сделанное семь месяцев назад.
Навальный, комментируя новость о будто бы проводимой проверке, заявил, что ему «плевать на угрозы» и он не отказывается от своих слов. Он также подчеркнул, что российские власти не хотят его возвращения в страну из Германии, где он сейчас проходит лечение после резкого ухудшения состояния здоровья 20 августа, предположительно вызванного отравлением.
При этом источник в полиции сообщил «Ведомостям», что 30 ноября в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве действительно началась доследственная проверка в связи с высказыванием Навального о свержении власти, которое он сделал в эфире «Эха Москвы» 27 апреля 2020 г. Отмечается, что эти действия могут рассматриваться по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей). Наказание за это может достигать пяти лет лишения свободы. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.