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СК опроверг сообщения о проверке в отношении Навального

Ведомости

Сообщения о том, что Следственный комитет России (СКР) проводит проверку высказываний основателя ФБК Алексея Навального в передаче «Разворот» на радио «Эхо Москвы» на наличие призывов к экстремизму, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба СК.

«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства», — сказано в сообщении.

В СКР также призвали СМИ публиковать только информацию из официальных ресурсов, пояснив, что анонимные источники часто намеренно распространяют ложную информацию для привлечения внимания к «отдельным персонам».

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о проводимой в отношении Навального проверке. Поводом к ней якобы стало заявление блогера, сделанное семь месяцев назад. 

Навальный, комментируя новость о будто бы проводимой проверке, заявил, что ему «плевать на угрозы» и он не отказывается от своих слов. Он также подчеркнул, что российские власти не хотят его возвращения в страну из Германии, где он сейчас проходит лечение после резкого ухудшения состояния здоровья 20 августа, предположительно вызванного отравлением.

При этом источник в полиции сообщил «Ведомостям», что 30 ноября в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве действительно началась доследственная проверка в связи с высказыванием Навального о свержении власти, которое он сделал в эфире «Эха Москвы» 27 апреля 2020 г. Отмечается, что эти действия могут рассматриваться по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей). Наказание за это может достигать пяти лет лишения свободы. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее по теме: Навальный прокомментировал данные о проверке его слов на экстремизм

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных