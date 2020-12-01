СК опроверг сообщения о проверке в отношении Навального

При этом источник в полиции сообщил «Ведомостям», что 30 ноября в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве действительно началась доследственная проверка в связи с высказыванием Навального о свержении власти, которое он сделал в эфире «Эха Москвы» 27 апреля 2020 г. Отмечается, что эти действия могут рассматриваться по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей). Наказание за это может достигать пяти лет лишения свободы. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.