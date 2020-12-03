В Италии ограничат междугороднее сообщение на новогодние праздники

В начале ноября власти Италии ввели комендантский час в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С 5 ноября гражданам страны запрещено выходить из дома с 22:00 до 5:00 по местному времени без веской или уважительной причины. В другое время жителям рекомендовано воздержаться от поездок на общественном транспорте. Его наполняемость не должна превышать 50%. Кроме того, старшеклассников по всей Италии перевели на удаленку.