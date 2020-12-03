В Италии ограничат междугороднее сообщение на новогодние праздники
Передвижение между регионами Италии в период рождественских и новогодних праздников, а также школьных каникул будет существенно ограничено в связи с распространением коронавируса. Соответствующий декрет приняло правительство страны.
«С 21 декабря 2020 года по 6 января 2021 года запрещено любое перемещение между территориями разных областей или автономных областей, а 25 и 26 декабря 2020 года и 1 января 2021 года запрещено любое перемещение между муниципалитетами», — приводит текст декрета правительственная газета Gazzetta Ufficiale.
Передвигаться между регионами и муниципалитетами в период действия ограничений смогут те, кому это необходимо по работе, по состоянию здоровья, а также жители, владеющие загородными домами и в ряде других неотложных ситуаций.
В начале ноября власти Италии ввели комендантский час в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С 5 ноября гражданам страны запрещено выходить из дома с 22:00 до 5:00 по местному времени без веской или уважительной причины. В другое время жителям рекомендовано воздержаться от поездок на общественном транспорте. Его наполняемость не должна превышать 50%. Кроме того, старшеклассников по всей Италии перевели на удаленку.
По данным университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, число заражений коронавирусом в Италии превышает 1 641 000 случаев. Общее число смертей достигло 57 045.