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В Италии ограничат междугороднее сообщение на новогодние праздники

Ведомости

Передвижение между регионами Италии в период рождественских и новогодних праздников, а также школьных каникул будет существенно ограничено в связи с распространением коронавируса. Соответствующий декрет приняло правительство страны.

«С 21 декабря 2020 года по 6 января 2021 года запрещено любое перемещение между территориями разных областей или автономных областей, а 25 и 26 декабря 2020 года и 1 января 2021 года запрещено любое перемещение между муниципалитетами», — приводит текст декрета правительственная газета Gazzetta Ufficiale.

Передвигаться между регионами и муниципалитетами в период действия ограничений смогут те, кому это необходимо по работе, по состоянию здоровья, а также жители, владеющие загородными домами и в ряде других неотложных ситуаций.

В начале ноября власти Италии ввели комендантский час в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С 5 ноября гражданам страны запрещено выходить из дома с 22:00 до 5:00 по местному времени без веской или уважительной причины. В другое время жителям рекомендовано воздержаться от поездок на общественном транспорте. Его наполняемость не должна превышать 50%. Кроме того, старшеклассников по всей Италии перевели на удаленку.

По данным университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, число заражений коронавирусом в Италии превышает 1 641 000 случаев. Общее число смертей достигло 57 045.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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