МВД увеличило награду за помощь в розыске обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
Министерство внутренних дел (МВД) увеличило вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве экс-владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, с 1 до 1,5 млн руб., сообщается на информационном портале ведомства.
«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06», — говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 2 ноября Мавриди и Пашу Ахмедов проникли в баню, расположенную рядом с домом Маругова в Истре, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину мертвым. Мавриди задержали в день убийства, Ахмедова — 17 ноября.
По данным СПАРКа, Маругов был совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». За деятельность в сфере мясопроизводства имел прозвище «колбасный король».
Кроме того, 9 ноября против Мавриди было возбуждено еще одно уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство недвижимости у московского адвоката. По версии следствия, группировка обвиняемого удерживала потерпевшего в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 г. За это время адвокат подписал договоры купли-продажи на три квартиры в Москве общей стоимостью более 55 млн руб., которые перешли в собственность членов банды.
6 августа Мавриди, а также Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, это произошло потому, что один из сотрудников ИВС намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать. Сейчас они обвиняются в превышении должностных полномочий.