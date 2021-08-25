МВД увеличило награду за помощь в розыске обвиняемого в убийстве «колбасного короля»

Кроме того, 9 ноября против Мавриди было возбуждено еще одно уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство недвижимости у московского адвоката. По версии следствия, группировка обвиняемого удерживала потерпевшего в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 г. За это время адвокат подписал договоры купли-продажи на три квартиры в Москве общей стоимостью более 55 млн руб., которые перешли в собственность членов банды.