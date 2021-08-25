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МВД увеличило награду за помощь в розыске обвиняемого в убийстве «колбасного короля»

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) увеличило вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве экс-владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, с 1 до 1,5 млн руб., сообщается на информационном портале ведомства. 

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 2 ноября Мавриди и Пашу Ахмедов проникли в баню, расположенную рядом с домом Маругова в Истре, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину мертвым. Мавриди задержали в день убийства, Ахмедова — 17 ноября.

По данным СПАРКа, Маругов был совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». За деятельность в сфере мясопроизводства имел прозвище «колбасный король».

Кроме того, 9 ноября против Мавриди было возбуждено еще одно уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство недвижимости у московского адвоката. По версии следствия, группировка обвиняемого удерживала потерпевшего в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 г. За это время адвокат подписал договоры купли-продажи на три квартиры в Москве общей стоимостью более 55 млн руб., которые перешли в собственность членов банды.

6 августа Мавриди, а также Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, это произошло потому, что один из сотрудников ИВС намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать. Сейчас они обвиняются в превышении должностных полномочий. 

12 августа Цуркану и Грозаву были задержаны в Подольске. Они скрывались на съемной квартире. В тот же день еще один сбежавший сам сдался полиции. Его имя в МВД не раскрыли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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