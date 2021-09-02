В России со следующего года запустят «цифровую зачетку» для студентов

«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов, студенческая цифровая зачетка. Это к вопросу об откате бумажных документов, студенчество станет первой большой площадкой», — рассказал министр (цитата по «РИА Новости»). Ранее министерство предложило разработать приложение для студентов, в котором будут все необходимые сервисы, а также можно будет связаться со всеми учащимися в вузах.