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В России со следующего года запустят «цифровую зачетку» для студентов

Ведомости

Единое приложение для студентов запустят в начале 2022 г. в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов, студенческая цифровая зачетка. Это к вопросу об откате бумажных документов, студенчество станет первой большой площадкой», — рассказал министр (цитата по «РИА Новости»). Ранее министерство предложило разработать приложение для студентов, в котором будут все необходимые сервисы, а также можно будет связаться со всеми учащимися в вузах.

Минцифры ранее предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для сдачи сессии дистанционно. Перед экзаменом студенты, которые зарегистрированы в ЕБС, глядя в камеру, должны будут произнести случайно сгенерированную последовательность чисел. Таким образом система сможет сопоставить их лицо и голос и проверит, что перед ней не фотография или deepfake. Также Шадаев рассказал, что «Яндекс» и Mail.ru Group планируют к 2022 году разработать российский аналог Zoom.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных