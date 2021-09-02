В России со следующего года запустят «цифровую зачетку» для студентов
Единое приложение для студентов запустят в начале 2022 г. в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов, студенческая цифровая зачетка. Это к вопросу об откате бумажных документов, студенчество станет первой большой площадкой», — рассказал министр (цитата по «РИА Новости»). Ранее министерство предложило разработать приложение для студентов, в котором будут все необходимые сервисы, а также можно будет связаться со всеми учащимися в вузах.
Минцифры ранее предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для сдачи сессии дистанционно. Перед экзаменом студенты, которые зарегистрированы в ЕБС, глядя в камеру, должны будут произнести случайно сгенерированную последовательность чисел. Таким образом система сможет сопоставить их лицо и голос и проверит, что перед ней не фотография или deepfake. Также Шадаев рассказал, что «Яндекс» и Mail.ru Group планируют к 2022 году разработать российский аналог Zoom.