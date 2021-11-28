Володин рассказал о вступающих в силу законах в декабре

Еще один закон защитит людей, обратившихся за кредитом, от навязывания дополнительных услуг: в договоре нельзя будет проставлять за заемщика отметки с согласием с предложенными условиями. Кроме того, банкам запретят требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка.