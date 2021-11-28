Володин рассказал о вступающих в силу законах в декабре
В конце года вступят в силу законы, благодаря которым станет легче зарегистрировать рождение ребенка, а доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным. Об этом в Telegram сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил ряд законов, которые направлены на финансовую защиту людей.
«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — написал спикер Госдумы.
Еще один закон защитит людей, обратившихся за кредитом, от навязывания дополнительных услуг: в договоре нельзя будет проставлять за заемщика отметки с согласием с предложенными условиями. Кроме того, банкам запретят требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка.
Володин назвал это условие избыточным, так как люди не всегда могут поддерживать на счете определенное количество средств.
Поправки в закон о потребительском кредите заработают с 30 декабря. Они дадут заемщику право отказаться от дополнительных услуг, навязанных вместе с кредитом. Среди таких услуг юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и др., разъяснял Ассоциации российских банков Банк России.
Банки не должны отказывать клиенту в возврате денег за дополнительную услугу, навязанную при получении кредита, если он не предоставил документы, которые могут подтвердить наличие или отсутствие причины для отказа банка вернуть деньги.