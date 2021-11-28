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Общество

Володин рассказал о вступающих в силу законах в декабре

Ведомости

В конце года вступят в силу законы, благодаря которым станет легче зарегистрировать рождение ребенка, а доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным. Об этом в Telegram сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил ряд законов, которые направлены на финансовую защиту людей. 

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — написал спикер Госдумы.

Еще один закон защитит людей, обратившихся за кредитом, от навязывания дополнительных услуг: в договоре нельзя будет проставлять за заемщика отметки с согласием с предложенными условиями. Кроме того, банкам запретят требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. 

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Володин назвал это условие избыточным, так как люди не всегда могут поддерживать на счете определенное количество средств.

Поправки в закон о потребительском кредите заработают с 30 декабря. Они дадут заемщику право отказаться от дополнительных услуг, навязанных вместе с кредитом. Среди таких услуг юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и др., разъяснял Ассоциации российских банков Банк России.

Банки не должны отказывать клиенту в возврате денег за дополнительную услугу, навязанную при получении кредита, если он не предоставил документы, которые могут подтвердить наличие или отсутствие причины для отказа банка вернуть деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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