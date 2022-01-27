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Общество

Госдеп призвал освободить увезенную в Чечню жену экс-судьи Мусаеву

Ведомости

США обеспокоены информацией о «похищениях и произвольных задержаниях, осуществляемых властями Чеченской Республики», следует из заявления пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса. В ведомстве призвали к освобождению Заремы Мусаевой — жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и всех остальных «несправедливо задержанных».

«Помимо дел в Чечне имели место многочисленные случаи задержания и насильственного вывоза в Чечню лиц в других частях Российской Федерации, таких как Зарема Мусаева, мать адвоката-правозащитника Абубакара Янгулбаева. Мусаеву увезли из Нижнего Новгорода на прошлой неделе. Мы призываем к немедленному освобождению всех несправедливо задержанных», — говорится в заявлении.

Госдепартамент также призвал главу Чечни Рамзана Кадырова «прекратить преследование властями инакомыслящих, представителей ЛГБТКИ+, представителей религиозных и этнических меньшинств и других лиц, в том числе путем репрессий против членов их семей». 

«Мы призываем российские федеральные власти воздержаться от допущения репрессивных актов, в том числе актов транснациональных репрессий, исходящих из Чечни, и привлечь виновных в продолжающихся вопиющих нарушениях прав человека в Чечне к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и российскими международными нормами и обязательствами в области прав человека», — отмечается в заявлении. 

Ранее сын Сайди и Заремы, юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

После глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение Заремы Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Кадыров сообщал, что, «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». После данного заявления Сайди Янгулбаев сообщил об отъезде из России.

Глава СПЧ Валерий Фадеев 27 января заявил, что «с юридической точки зрения ситуация в целом понятна, супруга С. В. Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса». Он отметил, что сейчас Мусаева находится в спецприемнике МВД по Чечне, где отбывает административный арест 15 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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