Госдеп призвал освободить увезенную в Чечню жену экс-судьи Мусаеву

Ранее сын Сайди и Заремы, юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.