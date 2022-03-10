В ФАС заявили об ажиотажном спросе на гречку в России
ФАС России фиксирует ажиотажный спрос на гречку, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы антимонопольной службы Максима Шаскольского. По его словам, ведомство планирует выявлять и наказывать предпринимателей за спекуляции.
«Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров — и сахара, и гречки», — сказал глава ведомства.
ФАС проводит проверки всех производителей и поставщиков этих товаров. Тем не менее в ведомстве отметили высокую конкуренцию на данных продовольственных рынках, что делает невозможным применение антимонопольного регулирования в настоящий момент.
«Там, где идет скупка поддонами сахара, чтобы его там за углом продавать, — это спекуляция. Такие случаи мы будем выявлять и наказывать», — добавил Шаскольский.
10 марта в исследовательском холдинге «Ромир» сообщили о росте недельных расходов россиян на фоне обвала рубля и введения новых западных санкций. В период с 28 февраля по 6 марта индекс недельных расходов составил 6978 руб. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 20,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 26,7%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5231 руб.) индекс недельных расходов оказался выше на 33,4%.
По данным Росстата, темпы роста инфляции в России с 26 февраля по 4 марта разогнались до 2,22%. Это рекордный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 г.