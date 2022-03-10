В ФАС заявили об ажиотажном спросе на гречку в России

10 марта в исследовательском холдинге «Ромир» сообщили о росте недельных расходов россиян на фоне обвала рубля и введения новых западных санкций. В период с 28 февраля по 6 марта индекс недельных расходов составил 6978 руб. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 20,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 26,7%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5231 руб.) индекс недельных расходов оказался выше на 33,4%.