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В ФАС заявили об ажиотажном спросе на гречку в России

Ведомости

ФАС России фиксирует ажиотажный спрос на гречку, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы антимонопольной службы Максима Шаскольского. По его словам, ведомство планирует выявлять и наказывать предпринимателей за спекуляции.

«Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров — и сахара, и гречки», — сказал глава ведомства.

ФАС проводит проверки всех производителей и поставщиков этих товаров. Тем не менее в ведомстве отметили высокую конкуренцию на данных продовольственных рынках, что делает невозможным применение антимонопольного регулирования в настоящий момент.

«Там, где идет скупка поддонами сахара, чтобы его там за углом продавать, — это спекуляция. Такие случаи мы будем выявлять и наказывать», — добавил Шаскольский.

10 марта в исследовательском холдинге «Ромир» сообщили о росте недельных расходов россиян на фоне обвала рубля и введения новых западных санкций. В период с 28 февраля по 6 марта индекс недельных расходов составил 6978 руб. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 20,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 26,7%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5231 руб.) индекс недельных расходов оказался выше на 33,4%.

По данным Росстата, темпы роста инфляции в России с 26 февраля по 4 марта разогнались до 2,22%. Это рекордный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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