СК попросил заключить под стражу двух подозреваемых в покушении на Соловьева

О предотвращении покушения на Соловьева 25 апреля на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры рассказал президент Владимир Путин. В этот же день было опубликовано видео допроса подозреваемых, где один из них сообщил, что также обсуждалась возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна.