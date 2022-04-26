СК попросил заключить под стражу двух подозреваемых в покушении на Соловьева
Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу до 25 июня 2022 г. двух подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.144, ч.1 ст.30, п. «б», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ, Максима Дружинина и Василия Стрижакова, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Как уточняет ТАСС, речь идет об участниках запрещенной террористической организации National Socialism/White Power, готовивших покушение на журналиста Владимира Соловьева. Всего по делу было задержано шесть человек.
О предотвращении покушения на Соловьева 25 апреля на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры рассказал президент Владимир Путин. В этот же день было опубликовано видео допроса подозреваемых, где один из них сообщил, что также обсуждалась возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна.
По версии ФСБ, покушение готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Во время обысков у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
В СК уточнили, что подозреваемые планировали подорвать автомобиль Соловьева.