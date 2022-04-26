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СК попросил заключить под стражу двух подозреваемых в покушении на Соловьева

Ведомости

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу до 25 июня 2022 г. двух подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.144, ч.1 ст.30, п. «б», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ, Максима Дружинина и Василия Стрижакова, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Как уточняет ТАСС, речь идет об участниках запрещенной террористической организации National Socialism/White Power, готовивших покушение на журналиста Владимира Соловьева. Всего по делу было задержано шесть человек.

О предотвращении покушения на Соловьева 25 апреля на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры рассказал президент Владимир Путин. В этот же день было опубликовано видео допроса подозреваемых, где один из них сообщил, что также обсуждалась возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна.

По версии ФСБ, покушение готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Во время обысков у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

В СК уточнили, что подозреваемые планировали подорвать автомобиль Соловьева.

Ранее по теме: Подозреваемые в покушении на Соловьева признались в планах убить Киселева и Симоньян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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