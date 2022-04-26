Мишустин назначил Баканова на должность замминистра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова на должность замглавы Минтранса, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ », — говорится в распоряжении.
Баканов родился в 1985 г. в Казахстане. Ранее он возглавлял «Почтовую логистическую компанию» (входит в «Почту России»), в 2012-2019 гг. — компанию «Гонец» (единый оператор «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции). С 2019 по 2021 г. был начальником департамента цифрового развития Минтранса.
18 апреля Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Кирилла Богданова, который курировал вопросы цифровизации транспортной отрасли. В документе говорится, что Богданов был уволен по собственной просьбе.