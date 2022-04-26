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Мишустин назначил Баканова на должность замминистра транспорта

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова на должность замглавы Минтранса, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ », — говорится в распоряжении.

Баканов родился в 1985 г. в Казахстане. Ранее он возглавлял «Почтовую логистическую компанию» (входит в «Почту России»), в 2012-2019 гг. — компанию «Гонец» (единый оператор «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции). С 2019 по 2021 г. был начальником департамента цифрового развития Минтранса.

18 апреля Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Кирилла Богданова, который курировал вопросы цифровизации транспортной отрасли. В документе говорится, что Богданов был уволен по собственной просьбе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных