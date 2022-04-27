Покупатели техники Apple потребовали компенсации за неработающий Apple Pay

Коллективный иск к «Эппл Рус» от покупателей техники Apple был подан в Пресненский районный суд Москвы. Всего в иске участвуют 20 покупателей, претензии которых связаны с прекращением работы в России системы бесконтактных платежей ApplePay. Они требуют компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. для каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров. Как уточнили опрошенные изданием юристы, ее определит суд по результатам экспертизы.