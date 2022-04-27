Покупатели техники Apple потребовали компенсации за неработающий Apple Pay
Двадцать покупателей техники Apple потребовали от компании компенсации морального вреда, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров из-за неработающей системы Apple Pay, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Destralegal.ru
Коллективный иск к «Эппл Рус» от покупателей техники Apple был подан в Пресненский районный суд Москвы. Всего в иске участвуют 20 покупателей, претензии которых связаны с прекращением работы в России системы бесконтактных платежей ApplePay. Они требуют компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. для каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров. Как уточнили опрошенные изданием юристы, ее определит суд по результатам экспертизы.
«Apple в целом не гарантирует возможность использования Apple Pay во всем мире, например, в Индии, большинстве стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки сервис недоступен, хотя техника бренда там продается официально», — пояснил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Руководитель департамента контроля качества «Амулекс» Нурида Ибрагимова, в свою очередь, полагает, что вероятность удовлетворения исковых требований велика. По ее мнению, в этой ситуации имеет место нарушение изготовителем обязанности обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы, предусмотренной законом о защите прав потребителей.
С 10 марта платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard после того, как международные платежные системы прекратили работу в России из-за военной операции на Украине. Apple также сообщила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay.
В начале апреля российские пользователи сервиса Netfliх, заявившего в марте о прекращении работы в нашей стране из-за спецоперации на Украине, подали коллективный иск с требованием восстановить доступ к подписке. Основанием для таких требований, как следует из иска, является приостановка сервисом действия подписки в одностороннем порядке, что нарушает как пользовательское соглашение самой платформы, так и российское законодательство.