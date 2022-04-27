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Покупатели техники Apple потребовали компенсации за неработающий Apple Pay

Ведомости

Двадцать покупателей техники Apple потребовали от компании компенсации морального вреда, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров из-за неработающей системы Apple Pay, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Destralegal.ru

Коллективный иск к «Эппл Рус» от покупателей техники Apple был подан в Пресненский районный суд Москвы. Всего в иске участвуют 20 покупателей, претензии которых связаны с прекращением работы в России системы бесконтактных платежей ApplePay. Они требуют компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. для каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров. Как уточнили опрошенные изданием юристы, ее определит суд по результатам экспертизы.

«Apple в целом не гарантирует возможность использования Apple Pay во всем мире, например, в Индии, большинстве стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки сервис недоступен, хотя техника бренда там продается официально», — пояснил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Руководитель департамента контроля качества «Амулекс» Нурида Ибрагимова, в свою очередь, полагает, что вероятность удовлетворения исковых требований велика. По ее мнению, в этой ситуации имеет место нарушение изготовителем обязанности обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы, предусмотренной законом о защите прав потребителей.

С 10 марта платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard после того, как международные платежные системы прекратили работу в России из-за военной операции на Украине. Apple также сообщила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay.

В начале апреля российские пользователи сервиса Netfliх, заявившего в марте о прекращении работы в нашей стране из-за спецоперации на Украине, подали коллективный иск с требованием восстановить доступ к подписке. Основанием для таких требований, как следует из иска, является приостановка сервисом действия подписки в одностороннем порядке, что нарушает как пользовательское соглашение самой платформы, так и российское законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных