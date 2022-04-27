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ФСИН планирует разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на бизнес

Ведомости

ФСИН рассматривает возможность разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на компании из исправительных центров, сообщил ТАСС со ссылкой на главу службы Александра Хабарова. 

«Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах», — заявил Хабаров.

По его словам, речь идет о специалистах, которые отбывают наказание в исправительных центрах. Хабаров отметил, что осужденные в таких центрах обязаны трудиться в любой сфере, в том числе это можно сделать в ИТ. Согласно закону, осужденные в исправительных центрах могут работать в пределах одного региона, однако удаленно они смогут работать на компании из других субъектов России, пояснил глава ФСИН.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов, в то время как часть таких кадров с началом боевых действий на Украине покинула страну.

26 апреля РБК сообщил, что Минтруд и МВД разработали законопроект, в котором предлагается давать вид на жительство иностранным ИТ-специалистам в упрощенном порядке. Согласно документу, для получения вида на жительство специалисту не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Кроме того, работодатель, согласно поправкам, получит право привлекать и использовать зарубежных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников.

Ранее по теме: В России предложили сделать второе высшее образование в сфере IT бесплатным
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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