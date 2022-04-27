ФСИН планирует разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на бизнес

«Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах», — заявил Хабаров.