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ВЦИОМ: большинство россиян не опасаются массового дефицита товаров

Ведомости

70% опрошенных россиян не опасаются возникновения массового дефицита товаров, скорее выражают обеспокоенность по этому поводу — 28%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

По данным социологов, россияне в подавляющем большинстве полагают, что отечественные производители скорее смогут заменить зарубежные фирмы в сегментах производства продуктов питания — 94% опрошенных, предметов гигиены — 91%, бытовой химии — 90%, строительных и отделочных материалов — 86%. Чуть реже выражали мнение о возможности импортозамещения в производстве медикаментов и лекарств, в авиационной отрасли и изготовлении промышленного оборудования.

55% опрошенных считают, что отечественные производители скорее смогут заместить иностранное медицинское оборудование, 34% полагают, что это невозможно. В вопросе импортозамещения автомобилей и автозапчастей мнения разделились: 50% считают, что российские компании скорее смогут заменить иностранные, 40% — скорее не смогут.

Из результатов исследования также следует, что в случае выбора продуктов российского или зарубежного производства при условии равной цены 67% граждан чаще ориентированы на выбор отечественного продукта, импортный товар предпочтут 18%. В вопросе качества российский производитель также выигрывает — так думают 56% опрошенных, около 22% отдают предпочтение качеству импортных товаров.

После того как западные страны ввели санкции в отношении России из-за начала военной операции на Украине, в стране несколько раз возникал ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Так, в начале апреля «Коммерсантъ» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, который возник из-за повышенного спроса. Специалисты пояснили, что россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%.

Представители правительства неоднократно заявляли об отсутствии риска дефицита различных продуктов. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что в стране нет риска дефицита продуктов или снижения ассортимента из-за санкций западных стран, власти переориентируют рынок и расширяют торговлю с дружественными странами. В Минпромторге, в свою очередь, исключили дефицит средств бытовой химии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных