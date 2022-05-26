ВЦИОМ: большинство россиян не опасаются массового дефицита товаров
70% опрошенных россиян не опасаются возникновения массового дефицита товаров, скорее выражают обеспокоенность по этому поводу — 28%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
По данным социологов, россияне в подавляющем большинстве полагают, что отечественные производители скорее смогут заменить зарубежные фирмы в сегментах производства продуктов питания — 94% опрошенных, предметов гигиены — 91%, бытовой химии — 90%, строительных и отделочных материалов — 86%. Чуть реже выражали мнение о возможности импортозамещения в производстве медикаментов и лекарств, в авиационной отрасли и изготовлении промышленного оборудования.
55% опрошенных считают, что отечественные производители скорее смогут заместить иностранное медицинское оборудование, 34% полагают, что это невозможно. В вопросе импортозамещения автомобилей и автозапчастей мнения разделились: 50% считают, что российские компании скорее смогут заменить иностранные, 40% — скорее не смогут.
Из результатов исследования также следует, что в случае выбора продуктов российского или зарубежного производства при условии равной цены 67% граждан чаще ориентированы на выбор отечественного продукта, импортный товар предпочтут 18%. В вопросе качества российский производитель также выигрывает — так думают 56% опрошенных, около 22% отдают предпочтение качеству импортных товаров.
После того как западные страны ввели санкции в отношении России из-за начала военной операции на Украине, в стране несколько раз возникал ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Так, в начале апреля «Коммерсантъ» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, который возник из-за повышенного спроса. Специалисты пояснили, что россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%.
Представители правительства неоднократно заявляли об отсутствии риска дефицита различных продуктов. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что в стране нет риска дефицита продуктов или снижения ассортимента из-за санкций западных стран, власти переориентируют рынок и расширяют торговлю с дружественными странами. В Минпромторге, в свою очередь, исключили дефицит средств бытовой химии.